Comedias para ver “on demand”

WIDOW’S BAY
En la isla de Widow’s Bay, el alcalde Tom Loftis lucha por salvar a una comunidad aislada, sin wifi y dominada por las supersticiones. Decidido a convertirla en destino turístico para asegurar el futuro de su hijo, consigue atraer visitantes pese a las burlas de sus vecinos. Pero de repente, unas antiguas leyendas vuelven a resurgir y sucesos raros empiezan a repetirse, descubriendo que quizás la maldición era real.
Disponible en: Apple TV+
BRONCA
Dos protagonistas han jurado vengarse el uno del otro. Danny Cho es un un contratista fracasado que ya está harto de hacer trapicheos y no salir adelante. Por su parte Amy Lau es una empresaria descontenta, atrapada en una vida que nunca quiso con un matrimonio aparentemente perfecto que empieza a tambalearse. Cuando se conozcan tras un incidente de tráfico, se desatará entre ambos un conflicto que sacará a relucir su lado más oscuro.
Disponible en: Netflix
HACKS
Comedia que sigue la historia de Deborah Vance, una cómica de Las Vegas cuya audiencia ha tenido días mejores cuando era más joven. Pero cuando ve amenazado su trabajo y su ego, accede a regañadientes a reunirse con una joven escritora de Los Ángeles para mejorar sus monólogos. Aunque ella tampoco está muy entusiasmada con esta reunión, ya que Vance cree que no es nadie importante en este mundo.
Disponible en: HBO Max
MARGO TIENE PROBLEMAS DE DINERO
Margo es una joven que ha abandonado sus estudios universitarios y aspira a ser escritora. Sin trabajo y madre soltera con apenas 20 años, es hija de una ex camarera de la cadena Hooter’s y un exluchador profesional, Margo se verá obligada a salir adelante con su bebé recién nacido, una montaña de facturas y cada vez menos recursos para pagarlas.
Disponible en: Apple TV+
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