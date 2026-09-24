Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

Comedias para ver “on demand”

Widow’s Bay
Bronca
Hacks
Margo tiene problemas de dinero

Por Redacción

WIDOW’S BAY

En la isla de Widow’s Bay, el alcalde Tom Loftis lucha por salvar a una comunidad aislada, sin wifi y dominada por las supersticiones. Decidido a convertirla en destino turístico para asegurar el futuro de su hijo, consigue atraer visitantes pese a las burlas de sus vecinos. Pero de repente, unas antiguas leyendas vuelven a resurgir y sucesos raros empiezan a repetirse, descubriendo que quizás la maldición era real.

Disponible en: Apple TV+

BRONCA

Dos protagonistas han jurado vengarse el uno del otro. Danny Cho es un un contratista fracasado que ya está harto de hacer trapicheos y no salir adelante. Por su parte Amy Lau es una empresaria descontenta, atrapada en una vida que nunca quiso con un matrimonio aparentemente perfecto que empieza a tambalearse. Cuando se conozcan tras un incidente de tráfico, se desatará entre ambos un conflicto que sacará a relucir su lado más oscuro.

Disponible en: Netflix

HACKS

Comedia que sigue la historia de Deborah Vance, una cómica de Las Vegas cuya audiencia ha tenido días mejores cuando era más joven. Pero cuando ve amenazado su trabajo y su ego, accede a regañadientes a reunirse con una joven escritora de Los Ángeles para mejorar sus monólogos. Aunque ella tampoco está muy entusiasmada con esta reunión, ya que Vance cree que no es nadie importante en este mundo.

Disponible en: HBO Max

MARGO TIENE PROBLEMAS DE DINERO

Margo es una joven que ha abandonado sus estudios universitarios y aspira a ser escritora. Sin trabajo y madre soltera con apenas 20 años, es hija de una ex camarera de la cadena Hooter’s y un exluchador profesional, Margo se verá obligada a salir adelante con su bebé recién nacido, una montaña de facturas y cada vez menos recursos para pagarlas.

Disponible en: Apple TV+

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?