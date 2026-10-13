Comenzó la cuenta regresiva: preparan el Estadio Único para los shows de BTS

La cuenta regresiva para el desembarco de BTS en La Plata ya comenzó a sentirse en el Estadio Único. Allí, los operarios iniciaron los trabajos para montar el escenario que recibirá a la exitosa banda. A poco más de una semana de los recitales, crece la expectativa entre los seguidores del grupo.

Los primeros movimientos en el predio marcan el inicio de las tareas para uno de los acontecimientos musicales más esperados del año en la ciudad. El conjunto asiático actuará por primera vez en Argentina con tres presentaciones previstas para el 21, 23 y 24 de octubre, en el marco de su gira mundial BTS World Tour Arirang.

Como parte de los preparativos, los trabajadores empezaron a cubrir el césped del campo de juego para avanzar con el armado de la estructura principal. La ansiedad también se trasladó a las redes sociales, donde los fanáticos comparten las novedades a cada instante. Incluso, un admirador recreó en formato 3D una posible versión del escenario, aunque dicha representación no corresponde al diseño oficial del montaje.

Actividades en la previa del show

En sintonía con este clima festivo, la comunidad K-pop platense prepara una jornada especial para celebrar el esperado tour. La cuarta edición del evento KPOP LA PLATA se realizará este sábado 17 de octubre, desde las 12 hasta las 19 horas, en las instalaciones del Club Ateneo, ubicado en la calle 39 número 215 entre 115 y 116. Con entrada libre y gratuita, la propuesta apunta a los seguidores de la banda y también al público general que busque un primer acercamiento a este universo cultural.

La cita tendrá dos motivos extra de celebración para ARMY, el nombre con el cual se identifica a la comunidad de admiradores de BTS. Por un lado, los asistentes festejarán el cumpleaños de Jimin, una de las figuras más populares del grupo. Por otro, conmemorarán los cuatro años de la primera visita al país de Jin, otro de los integrantes estrella.

El evento busca consolidarse como un punto de encuentro para compartir música, bailes y creatividad. El cronograma de actividades incluye bloques musicales, concursos de coreografías, presentaciones de artistas invitados y una búsqueda de personajes de la línea BT21. Además, los organizadores prepararon regalos para las primeras cien personas en ingresar al recinto.

El encuentro contará con tiendas de productos oficiales, un sector destinado a los clubes de fans con la participación especial de Rise On Bangtan Argentina y un stand de Cypher 4 Kpop. A esto se sumará un espacio para creadores independientes conocido como Artists Alley, ideal para descubrir nuevas propuestas visuales.

Los precios para la tienda pop-up oficial

Para acceder a la tienda temporal exclusiva de la banda, los interesados deben completar de forma previa el registro de la cuenta y la verificación de identidad. El proceso consta de unos pocos pasos. Los usuarios necesitan registrarse o iniciar sesión en el sitio web www.btspopuplatam.com, elegir la fecha y hora deseadas, marcar la casilla de confirmación y enviar la solicitud. Luego de finalizar la reserva, los asistentes podrán consultar los detalles y el código QR de entrada en la sección “Mi Cuenta”.

La permanencia en la pop-up tiene un límite máximo de una hora por turno y no contempla el reingreso. Además, resulta obligatorio dejar mochilas, carteras o bolsos grandes en el guardarropa. Este servicio posee un costo de 2.500 pesos, un importe con posibilidad de actualización en puerta. En cuanto a las formas de pago para las compras, el local acepta tarjetas de crédito, débito y efectivo, aunque algunos plásticos podrían enfrentar restricciones según las políticas de la entidad emisora.

La organización también difundió los valores de la mercadería oficial de BTS disponible en el recinto:

ARMY BOMB a 150.000 pesos

Tour Jersey "ARIRANG" a 208.000 pesos

Remeras estampadas a 140.000 pesos

Set de jogging "ARIRANG" a 464.000 pesos

Campera o buzo "ARIRANG" a 352.000 pesos

Gorras a 124.000 pesos

Buzo rojo “what is your love song” a 320.000 pesos

Remera "ARIRANG" blanca a 140.000 pesos

Remera "ARIRANG" negra y remera OT7 a 144.000 pesos

Remera crop a 112.000 pesos

Bufanda OT7 a 89.000 pesos

Bolso para la ARMY BOMB a 107.000 pesos

Álbum “ARIRANG” (Living Legend Ver.) CD a 100.000 pesos