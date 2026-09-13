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Comenzó Noches Capitales 2026: Las Pastillas del Abuelo inauguró la nueva edición en el Hipódromo de La Plata

El ciclo de música a cielo abierto comenzó con una noche multitudinaria, marcada por el pogo y los clásicos del rock nacional!

Por Redacción

El Hipódromo de La Plata volvió a transformarse en uno de los grandes escenarios musicales de la ciudad. Con el comienzo de Noches Capitales 2026, el histórico predio recibió a Las Pastillas del Abuelo, que inauguró la nueva edición del ciclo con un show cargado de energía y una multitud dispuesta.

Sobre el escenario, Las Pastillas del Abuelo recorrieron parte de su extensa trayectoria y repasaron canciones que ya forman parte del imaginario de su público. “El Ratón”, “Las Pastillas del Abuelo”, “Ojos de dragón”, “Otra vuelta de tuerca”, “Una contra otra” y “Campera de cuero” fueron algunos de los temas que hicieron vibrar al Hipódromo durante una noche atravesada por el canto colectivo.

Más que un recital, la presentación se convirtió en un nuevo ritual compartido entre la banda y sus seguidores. El pogo, las canciones cantadas a todo pulmón y los momentos de conexión entre escenario y público fueron protagonistas de una noche que volvió a demostrar la vigencia y el poder de convocatoria del rock argentino.

La llegada de Las Pastillas del Abuelo marcó así el comienzo de una nueva temporada de Noches Capitales, una propuesta que vuelve a poner al Hipódromo de La Plata en el centro de la escena cultural y musical de la ciudad.

Y esto recién comienza

El próximo 19 de septiembre, el ciclo continuará con Diego Torres, quien llegará al Hipódromo de La Plata para protagonizar una noche de reencuentro con el público y recorrer sus grandes canciones. Será una nueva luna dentro de una temporada que promete seguir sumando encuentros, generaciones y canciones bajo el cielo platense.

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