¿Cómo fue la división?: Tini y Alejandro Stoessel habrían llegado a un acuerdo

Tini Stoessel y su padre habrían llegado a un acuerdo financiero tras el escándalo que protagonizaron meses atrás cuando se destapó un escándalo por el manejo del dinero de la cantante.

De acuerdo con Daniel Ambrosino en “Intrusos”, en el acuerdo alcanzado el 70 por ciento del patrimonio habría quedado en manos de Tini, mientras que el 30 por ciento restante se distribuyó entre su padre, Alejandro, su mamá, Mariana Muzlera, y su hermano Francisco.

“El arreglo ya está hecho. Hace por lo menos un par de meses”, dijo el periodista, y luego detalló cómo quedaron los porcentajes en el reparto familiar: un 15 por ciento para Alejandro, el 10 para Mariana y el 5 para Francisco.

Luego, con respecto a las propiedades que estarían a nombre de su padre y otros, se conoció que Tini habría elegido no quedarse con ningún inmueble salvo la casa de San Isidro que es donde vive cuando se encuentra en el país.