“Cómo robar un banco”: cuando asaltar a los poderosos parece un plan razonable

Para cualquier ladrón de bancos, la primera regla es pasar inadvertido: entrar, llevarse el dinero y desaparecer. Los protagonistas de “Cómo robar un banco”, que se estrena este jueves en los cines argentinos, hacen exactamente lo contrario. Filman cada golpe, lo editan y lo suben a su canal de YouTube en forma de tutorial, para enseñarle a su audiencia cómo hacerlo y salir airosa. Cada video les suma seguidores, y cada seguidor, una pista más para el FBI.

Con guion de Mark Bianculli y ambientada en Pittsburgh, la película tiene a Hoult como Ryan, el cabecilla que en las redes se esconde detrás de una máscara de lobo. Lo acompañan Emi (Anna Sawai), al volante de las fugas; Vince (Pete Davidson), un veterano de guerra que sirvió a su país y ahora le roba, y Hugo (Rhenzy Feliz), el editor que cuida la imagen del grupo. Del otro lado, John West (John C. Reilly), un agente del FBI de la vieja escuela, recurre para descifrarlos a Reagan Gardner (Zoë Kravitz), una programadora con arresto domiciliario. Christian Slater es el arrogante CEO de Vitality Trust, la entidad financiera en la mira.

Detrás de las máscaras de peluche hay algo más que sed de fama. Ryan es un padre en duelo, y en el tráiler se lo escucha encarar al banquero con una frase que lo explica todo: “Tu banco mató a mi hijo”. Ahí está, según Leitch, el motor de la historia. “Lo que realmente me gustó del guion de Mark no fue tanto que yo quisiera aprender a robar un banco, ni mostrarle eso al público, sino mostrarle —y creo que él lo logró muy bien en el guion— el momento en que robar un banco suena, de verdad, como un plan razonable. Y para estos personajes es un plan muy razonable. Realmente no tienen otra opción. Y por eso generan mucha empatía y es fácil identificarse con ellos. Creo que eso fue lo más emocionante del guion”, explicó el director.

En diálogo con Complex, Leitch sostuvo que la película gana peso cuando se entienden las motivaciones de los personajes, y que el espectador termina preguntándose: “¿Hasta dónde llegaría yo si ese tipo de trauma ocurriera en mi vida?”.

LA OLA CONTRA LOS MILLONARIOS

“Cómo robar un banco” llega en plena oleada de películas que apuntan contra los ricos y las corporaciones. Desde “Parásitos”, de Bong Joon-ho, el cine viene pasándoles factura a los poderosos: los turistas de lujo de “El triángulo de la tristeza”, los comensales sofisticados de “El menú” (donde, paradojas del oficio, Hoult estaba del lado de los privilegiados), el magnate tecnológico de “Glass Onion” o la ejecutiva farmacéutica secuestrada en “Bugonia”. Hace apenas dos meses, “La negociación”, de Gus Van Sant, reconstruyó el caso real de un hombre que tomó como rehén a su prestamista hipotecario. La de Leitch es la versión pop y adrenalínica de ese mismo malestar.

El director no esquiva la lectura política. En una charla con Collider describió la película como una especie de Robin Hood para la era digital, un relato punk que le pone un espejo a la sociedad y a sus prioridades. Sobre la brecha entre los que tienen y los que no, fue directo: “Llega un punto en las sociedades en que la riqueza se concentra en un lugar determinado”, dijo, y es entonces cuando la gente decide tomar el poder en sus propias manos. Para él, es una historia vieja como el tiempo, contada aquí poniendo en tensión la ley y la justicia. Aun así, aclara que no le toca decirle al público qué pensar: si la gente sale del cine discutiendo, la película cumplió.

EL DOBLE QUE SE VOLVIÓ DIRECTOR

Leitch conoce la acción desde adentro. Antes de dirigir fue doble de riesgo (reemplazó a Brad Pitt en “El club de la pelea” y “Troya”), coordinador de acrobacias y director de segunda unidad. Con Chad Stahelski fundó 87Eleven y juntos dirigieron “John Wick”, aunque solo Stahelski figuró en los créditos. Después vinieron “Atómica”, “Deadpool 2”, “Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw”, “Tren bala” y “Profesión peligro”, su carta de amor a los dobles. Hoy produce junto a su esposa, Kelly McCormick, desde 87North.

Su sello es la acción coreografiada al milímetro, cruzada con humor y personajes que no siempre están a la altura de las circunstancias. Ante Collider explicó que busca películas entretenidas y comerciales, pero también subversivas, y que siempre les encuentra un corazón: el romántico de “Profesión peligro”, el del joven Firefist en “Deadpool 2”. Esta vez, dijo, es todavía más cercano.

El juego también estuvo en el rodaje. Leitch se define como un cineasta tradicional, acostumbrado a las cámaras grandes, y le contó a Complex que filmar los golpes con cámaras diminutas, drones y equipos de 360 grados fue como estrenar juguetes nuevos. Montaban cada asalto como una obra de teatro y los actores llevaban sus propias cámaras, como cualquier creador de contenido. La vida cotidiana de los personajes, en cambio, se rodó en fílmico, con “Tarde de perros” como faro.

Más allá de los tiros y las persecuciones, queda un grupo de personas que encuentra en el delito algo parecido a una comunidad. “Se vuelven menos una banda y más una familia elegida”, resume Leitch. Quizá esa sea la pregunta más incómoda que deja la película: qué tan roto tiene que estar el sistema para que un atraco sea la mejor manera de pertenecer.