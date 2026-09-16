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Cómo será la final de Gran Hermano: el conflicto entre las finalistas que anticipó el desenlace

Por Redacción

 Yisela "Yipio" Pintos y Solange Abraham son las finalistas de la generación dorada de Gran Hermano, en breve concluirá la "Generación Dorada".

Recordemos que, este lunes 14 de septiembre, Charlotte Caniggia se quedó con el primer puesto, mientras que este miércoles 16 se llevará adelante la gran final y el jueves 17 entregarán los premios correspondientes.

Vale destacar que, el primer puesto se quedará con $70 millones, además de una casa y el trofeo realizado por el reconocido orfebre Pallarols. El segundo puesto tendrá los $20 millones y el inmueble; y el tercero, correspondiente a Caniggia, obtendrá sólo $10 millones.

El conflicto entre Yipio y Solange deviene de meses atrás, cuando convivían en grupos diferentes.

En esa instancia, Carmiña Masi había agredido verbalmente y de manera xenófoba a Jenny Mavinga. Por su parte, la participante uruguaya se enfrentó a Sol y Cinzia, que salieron en defensa de la paraguaya, mientras que el grupo de la standupera se mantuvo del lado de la afrodescendiente.

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