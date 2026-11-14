Cómo serán los festejos por los 50 años de “Star Wars”

Hace medio siglo, una nave espacial cruzó la pantalla perseguida por un gigantesco destructor imperial y el cine ya no volvió a ser el mismo. Era 1977 y George Lucas acababa de abrir las puertas de una galaxia muy, muy lejana que terminaría conquistando el planeta. Nadie imaginaba entonces que aquella aventura de un joven granjero, una princesa rebelde y un misterioso caballero Jedi se convertiría en uno de los mayores fenómenos culturales de todos los tiempos. Mucho menos que, cincuenta años después, Darth Vader, Luke Skywalker y la princesa Leia seguirían convocando multitudes.

Pero la Fuerza continúa intacta. Y para demostrarlo, Lucasfilm y Disney preparan un 2027 cargado de celebraciones que combinará nostalgia, nuevos personajes y experiencias pensadas para varias generaciones de espectadores. El aniversario tendrá dos grandes acontecimientos cinematográficos: el regreso a las salas de la película que inició todo y el estreno de “Star Wars: Starfighter”, una nueva producción encabezada por Ryan Gosling.

La fiesta, sin embargo, irá mucho más allá de la pantalla grande. Habrá conciertos sinfónicos, documentales, convenciones multitudinarias, exhibiciones y colecciones especiales. Argentina también tendrá su lugar en el calendario.

El regreso al origen

El primer gran acontecimiento llegará el 18 de febrero, cuando la versión original de “Star Wars” (1977), posteriormente conocida como “Una nueva esperanza”, vuelva a proyectarse en miles de cines del mundo, incluidos los de Argentina.

La película tendrá una presentación restaurada y podrá disfrutarse en formatos como IMAX, 4DX y D-BOX. También contará con un afiche conmemorativo diseñado por Matt Ferguson y una nueva orquestación de la música de John Williams, cuya inolvidable marcha inicial es tan reconocible como el sonido de un sable láser.

Será una oportunidad para reencontrarse con el nacimiento de una mitología que transformó el entretenimiento. Porque antes de las precuelas, las secuelas, las series y los innumerables derivados, todo comenzó con Luke Skywalker mirando los dos soles de Tatooine y soñando con una vida diferente.

Aquella película, que mezclaba aventuras espaciales, western, relatos de samuráis y mitología clásica, revolucionó los efectos especiales y cambió para siempre la industria de Hollywood. Su éxito dio origen a una trilogía que completaron “El Imperio contraataca” (1980) y “El regreso del Jedi” (1983), y a un universo narrativo que nunca dejó de crecer.

Mayo, el mes de la Fuerza

Si febrero estará dedicado a la nostalgia, mayo concentrará buena parte de las novedades. Y no por casualidad: el 4 de mayo se celebra mundialmente el Día de Star Wars, nacido de un juego de palabras entre la célebre frase “May the Force be with you” y la fecha en inglés, “May the Fourth”.

Ese día, Argentina recibirá “Star Wars in Concert: The Skywalker Saga” en el Movistar Arena de Buenos Aires. El espectáculo recorrerá las nueve películas de la saga Skywalker con escenas emblemáticas acompañadas por una orquesta en vivo que interpretará las composiciones de John Williams. La presentación estará a cargo de Anthony Daniels, el actor que durante décadas dio vida al entrañable androide C-3PO.

También el 4 de mayo llegará a Disney+ “The Hero Awakens”, un documental dirigido por R. J. Cutler que reconstruirá el nacimiento de la primera película exclusivamente a partir de imágenes y grabaciones originales. El material promete revelar momentos inéditos, dificultades de producción y testimonios registrados cuando nadie podía anticipar que aquella apuesta cinematográfica terminaría haciendo historia.

Pero el plato fuerte llegará el 27 de mayo con “Star Wars: Starfighter”, dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling.

La película, rodada con cámaras certificadas por IMAX, presentará una historia independiente situada en una nueva etapa del universo galáctico. Gosling interpretará a Kade Auberon, un forajido que, al enfrentarse con un episodio misterioso de su pasado, quedará atrapado en una aventura peligrosa que lo obligará a confrontar su destino.

La apuesta buscará ampliar el universo de la franquicia sin depender exclusivamente de los personajes que la hicieron famosa.