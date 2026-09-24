¿Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand?

La conductora continúa mejorando de la neumopatía que motivó su internación en el Sanatorio Mater Dei “con buena evolución”, según señaló el parte médico difundido ayer.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación con buena evolución”, indicó el escrito firmado por el Dr. Enrique Echagüe. “Permanecerá internada durante los próximos días con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”, agregó.