Compromiso pop Tini, Lali, María, Emilia y Nicki alzaron su voz por el ataque transfóbico

Tini Stoessel, Lali Espósito, María Becerra, Emilia Mernes y Nicki Nicole expresaron su repudio al violento ataque transfóbico contra mujeres trans ocurrido en el barrio porteño de Palermo. El hecho involucró a un grupo de entre 50 y 60 jóvenes que persiguió y agredió a las trabajadoras sexuales con palos, piedras, ramas y conos de tránsito, mientras filmaban las agresiones para compartirlas en redes sociales.

Tras conocerse lo sucedido, las artistas utilizaron sus redes sociales para manifestar su indignación y solidaridad con las víctimas. Tini cuestionó que todavía sea necesario reclamar el derecho a vivir sin violencia, mientras María Becerra sostuvo que defender la dignidad de la comunidad LGBTQ+ es una responsabilidad de toda la sociedad. Por su parte, Nicki Nicole reclamó justicia y Emilia Mernes manifestó su rechazo a que la identidad de una persona sea motivo de agresión.