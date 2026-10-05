Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
SE VIENE LA BODA

Con el doble de Sandro: Lali celebró su tercera despedida de soltera

Por Redacción

Lali Espósito celebró este fin de semana su tercera, y aparentemente última, despedida de soltera. Primero viajó a Brasil, luego hubo bingo musical y ahora una velada junto a Dillom, Juliana Gattas, Martín Rechimuzzi y Mery del Cerro en una cena con show.

Y con música de Sandro, o, bueno, de su doble Juan Carlos Andrizzi, que sorprendió a Lali al entrar al salón cantando “Rosa rosa”. Lali dejó su copa en la mesa y se dirigió al frente para cantar.

“El smoking que tengo me lo regaló él. Fijate cómo es la vida que mi hija es fanática tuya y ahora es mi representante”, contó el doble. Detrás del cantante se observaba a Dillom, luciendo un traje gris y lentes oscuros, mientras bailaba con una copa en su mano izquierda.

La cantante se preparó así para su boda con Pedro Rosemblat, que no tiene fecha conocida ya que apuntan a que todo sea secreto.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?