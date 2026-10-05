Con el doble de Sandro: Lali celebró su tercera despedida de soltera

Lali Espósito celebró este fin de semana su tercera, y aparentemente última, despedida de soltera. Primero viajó a Brasil, luego hubo bingo musical y ahora una velada junto a Dillom, Juliana Gattas, Martín Rechimuzzi y Mery del Cerro en una cena con show.

Y con música de Sandro, o, bueno, de su doble Juan Carlos Andrizzi, que sorprendió a Lali al entrar al salón cantando “Rosa rosa”. Lali dejó su copa en la mesa y se dirigió al frente para cantar.

“El smoking que tengo me lo regaló él. Fijate cómo es la vida que mi hija es fanática tuya y ahora es mi representante”, contó el doble. Detrás del cantante se observaba a Dillom, luciendo un traje gris y lentes oscuros, mientras bailaba con una copa en su mano izquierda.

La cantante se preparó así para su boda con Pedro Rosemblat, que no tiene fecha conocida ya que apuntan a que todo sea secreto.