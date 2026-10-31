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Picantes declaraciones

Con la mirada puesta en el Inter, Icardi le cerró la puerta a Wanda

Por Redacción

Mauro Icardi rompió el silencio sobre su presente sentimental y profesional en una entrevista con un medio europeo, en la que habló de su separación de Wanda Nara, su relación con la China Suárez y sus planes para regresar al fútbol italiano.

En medio de los rumores sobre su futuro deportivo, el delantero explicó por qué todavía no consiguió nuevo club. Según contó, recibió distintas propuestas, pero decidió esperar antes que aceptar un proyecto que no lo convenciera. Además, reconoció que le gustaría regresar al Inter de Milán, donde jugó durante seis temporadas y llegó a ser capitán. Dijo que su final en ese equipo fue triste y que merece una revancha.

Sin embargo, una de las declaraciones que más repercusión generó estuvo relacionada con su vida privada. Icardi aseguró que el divorcio en Italia marcó el cierre de una etapa y se mostró feliz con su relación con Eugenia Suárez.

“El divorcio en Italia cerró un capítulo importante y hoy miro hacia adelante con serenidad. Con Eugenia comparto amor y complicidad. Tengo la tranquilidad de poder ser yo mismo”, expresó.

También se refirió a las imágenes románticas que suele publicar junto a la actriz y aclaró que las redes sociales no muestran toda la intimidad de la pareja. “La felicidad que ven es real”, afirmó.

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