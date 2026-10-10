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Sus restos descansan en el cementerio de la recoleta

Con música, Piero tuvo un emotivo último adiós

Los restos del cantautor, fallecido el miércoles a los 81 años, fueron inhumados ayer. En el velorio, sus hijos cantaron “Mi viejo”
el féretro con los restos del cantante antes de partir hacia recoleta

Por Redacción

La música fue protagonista del último adiós a Piero. El reconocido cantautor, fallecido el miércoles a los 81 años, fue despedido por familiares, amigos y distintas personalidades del espectáculo en una emotiva ceremonia que comenzó en una casa velatoria del barrio porteño de Belgrano y culminó ayer con el entierro de sus restos en el Cementerio de la Recoleta.

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió durante el velatorio, cuando sus hijos Juan y Fiorella De Benedictis interpretaron “Mi viejo”, la canción que Piero popularizó en 1969 y que se convirtió en un clásico de la música argentina. Los acompañó en guitarra Enrique Aiello, quien trabajó junto al artista durante 30 años.

Entre lágrimas y abrazos, familiares y amigos se sumaron a la interpretación. Al finalizar, Juan levantó la mirada hacia el cielo, lanzó un beso y saludó con una mano, en un gesto cargado de emoción.

La ceremonia reunió a su esposa, Mariana Schettini, sus hijos Juan, Giuliano y Fiorella, y su nieta Ámbar de Benedictis, hija de Juan y de la conductora Juana Viale, quien se mostró especialmente conmovida por la pérdida de su abuelo.

También se acercaron distintas figuras conocidas, entre ellas el periodista Gustavo Lutteral, el productor Darío Arellano y Walter “Alfa” Santiago, exparticipante de “Gran Hermano”. A través de las redes sociales, Marcela Tinayre también expresó su tristeza y dedicó palabras de afecto a la familia.

El entierro en Recoleta

Ayer, pasadas las 11 de la mañana, el cortejo fúnebre partió hacia el Cementerio de la Recoleta, donde se realizó una ceremonia íntima, reservada para familiares y allegados.

Piero había nacido en Italia en 1945 y llegó a la Argentina durante su infancia. A lo largo de más de seis décadas construyó una trayectoria marcada por canciones como “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “Llegando llegaste”.

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