Leonardo DiCaprio cumplió 52 años y lo festejó a lo grande con una fiesta en su mansión de Los Ángeles; sin embargo, lo que llamó la atención de propios y ajenos fueron algunos de los asistentes a la fiesta.

Entre los invitados estuvieron Jonah Hill, con quien el actor compartió protagónico en “El lobo de Wall Street”; también Tobey Maguire, amigo de la infancia de Leo; y además, el mismísimo Al Pacino, compinche entrañable de DiCaprio.

Pero lo que causó conmoción entre los paparazis que estaban cubriendo la llegada de los invitados a la fiesta privada fue el colectivo lleno de modelos súper jóvenes que arribaron a la mansión.

Luego de que las imágenes se viralizaran en las redes, muchos usuarios no tardaron en remarcar la supuesta incapacidad de Leo para mantener una relación con una mujer mayor de 25 años, lo que justificaría la presencia de estas chicas en la fiesta.