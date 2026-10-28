Con un vestido al borde de la censura: Coty Romero prendió la mecha en las redes

Coty Romero, la ex gran hermano, posó con un diseño que sorprendió a sus seguidores.

Así, publicó una imagen en sus historias de Instagram en donde mostró una apuesta nocturna que se destacó por sus recortes y su diseño poco convencional.

Claramente, la mencionada prenda incorporaba un escote underboob, que dejó visible parte de la zona inferior del busto, así como también contaba con ciertas aberturas estratégicas en el abdomen y la cintura.

Además, la parte superior ajustada contrastó con su falda larga de caída fluida que equilibró el diseño.

En la fotografía, Coty aparecía posando frente a cámara con una copa roja en la mano y, para completar el look, eligió llevar el cabello suelto, lacio y con raya al medio.

Por otra parte, su maquillaje destacó la mirada con un delineado y las pestañas definidas, mientras que llevó los labios en un tono cálido.

Finalmente, los accesorios quedaron en un segundo plano para no competir con el vestido. La influencer lució un collar fino con un pequeño dije, algunas pulseras y anillos delicados.