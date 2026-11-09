Condenan al actor Russell Brand a más de 10 años de cárcel

El actor y humorista británico Russell Brand, que se convirtió en influencer conspiracionista, fue condenado este lunes a 10 años y 6 meses de prisión tras haber sido declarado culpable de una violación y de tres agresiones sexuales en el Reino Unido entre 2004 y 2009.

Brand, de 51 años, no mostró ninguna emoción cuando se anunció la pena. "Hace unos veinte años, Russell Brand, usted se estaba haciendo famoso. Era inteligente y, a ojos de muchas personas, divertido y carismático. Pero también se había convertido en un depredador sexual", declaró el juez Joel Bennathan.

Seis mujeres lo acusaban de violación y agresiones sexuales cometidas entre 1999 y 2009, cuando era un conocido humorista de monólogos y presentador de televisión. En su veredicto de la semana pasada, el tribunal absolvió a Brand de dos cargos de violación y de uno de intento de agresión sexual.

Brand se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan y respondió en voz alta con un "no" cuando su abogado le preguntó si había cometido los delitos de los que estaba acusado. En el juicio con jurado, en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, testificaron las seis mujeres que lo denunciaron.

Durante el juicio, la fiscalía describió a Brand como un depredador sexual "despiadado, calculador y manipulador". "Brand utilizó su influencia, su posición y su fama para aprovecharse de las mujeres y cometer delitos sexuales contra ellas. A medida que aumentaba su notoriedad, también lo hacía su sensación de tener derecho a todo", declaró en un comunicado el superintendente detective de la Policía Metropolitana, Andy Furphy.

Brand, que estuvo casado brevemente con la estrella del pop Katy Perry, es ahora un gurú conservador, con millones de seguidores en las redes sociales.