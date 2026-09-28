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Confesión: Coco Sily contó en plena mesaza su sueño hot con Juanita y Jimena

Por Redacción

Invitado a la mesa de Juanita, Coco Sily compartió con Jimena Monteverde y ella. “¿Sabés que soñé con las dos? Me acordé ahora”, tiró el humorista. La mesa se paralizó. Y Jimena, siempre con poco filtro, preguntó sin rodeos si en el sueño había sido hot: “¿Desnudas?”, tiró, desatando las risas de la mesa y la curiosidad de Viale. El humorista al principio intentó negarlo, para después aclarar que sí, pero cubiertas con un delantal. “Desnudas. Solo con delantal”, remató Monteverde.

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