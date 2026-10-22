Confesiones de la modelo sobre los rumores: ¿Candela Arizaga, embarazada de Facundo Moyano?

Candela Arizaga y Facundo Moyano estarían en la dulce espera. Así, en declaraciones a la prensa, la influencer no negó estar esperando un hijo con el sindicalista.

Recordemos que, la modelo Candela Arizaga fue citada en la fiscalía para decidir qué pasará con la perimetral con el gremialista Facundo Moyano, dispuesta por la justicia tras la sospecha de violencia de género por el hecho ocurrido a principios de agosto.

Allí, la influencer se tomo su tiempo para responder preguntas de la prensa y sorprendió al no negar ni confirmar los rumores que indican que está esperando un hijo con el sindicalista. "No puedo responder eso", fue su respuesta al ser consultada por la versión que tomó fuerza en los últimos días.

Arizaga se presentó en la fiscalía, ubicada en Suipacha 152, para revisar la solicitud de ambas partes para que se quiten las medidas restrictivas, ya que ambos quieren continuar con su vínculo.

Al ser consultada sobre si espera que hoy levanten la perimetral, contestó: "Tenemos fe de que sí. Hoy estoy positiva". En ese sentido, se refirió a su reciente viaje a Madrid y defendió el encuentro con su pareja: "No siento que burlamos nada, como se dijo".

También, volvió a defender su postura de que no existió ningún tipo de presión para cambiar su testimonio: "Mi declaración siempre fue la misma".

Para finalizar, la influencer confesó tener el deseo de pasar por el altar con Moyano.