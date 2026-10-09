“Confiando en la Justicia”: Callejero Fino salió de la cárcel y se reencontró con su familia

Callejero Fina, cantante de cumbia y RKT, se reencontró con su familia, luego de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria en el marco de la causa en la que se lo investiga por portación ilegal de armas de guerra.

El artista estuvo detenido en un penal en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, desde el pasado 30 de agosto, luego que efectivos de la Policía Bonaerense detectaron una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente.

Tras su liberación, Callejero Fino se reencontró con su hijo Karim y el resto de su familia en su hogar en Pilar, domicilio declarado para cumplir con la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

“Estoy confiando en la Justicia y en mi abogado”, aseguró tras salir de la cárcel. Además, se mantuvo cauto al hablar sobre la investigación en curso por el arma con numeración limada que la Policía encontró en su camioneta durante un control de tránsito: “Todo lo que tenga que ver con eso se va a encargar mi abogado”.