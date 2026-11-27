La plataforma de streaming Prime Video confirmó la cuarta entrega de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder, la exitosa serie inspirada en el universo creado por J.R.R. Tolkien.

De acuerdo con la información difundida, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto se encuentra en etapa de preproducción y comenzará a filmarse durante la próxima primavera londinense en Shepperton Studios, en el Reino Unido. Sin embargo, no trascendió una trama ni una posible fecha de estreno.

El anuncio de MGM Studios coincide con el estreno anticipado de los dos últimos episodios de la tercera temporada, en los que se muestra por primera vez en pantalla la forja del Anillo Único.

Hasta el momento, el único detalle que se conoce de la serie es la continuidad del equipo creativo encabezado por J.D. Payne y Patrick McKay, por lo que se presume que la historia continuará desarrollándose dentro del universo de la Segunda Edad de la Tierra Media, anterior a los acontecimientos de El Hobbit y El Señor de los Anillos.

Los fanáticos de una de las sagas más importantes de la historia podrán ponerse al día, ya que los 24 episodios de las tres primeras temporadas se encuentran disponibles desde el pasado martes en la plataforma de streaming, en más de 240 países y territorios.

El éxito indiscutido del proyecto quedó demostrado en un reciente estudio difundido por Amazon: solo la tercera temporada alcanzó los 33 millones de espectadores en sus primeros 12 días y se ubicó entre las diez temporadas de regreso más vistas en la historia del servicio.

Además, se mantuvo como el título número uno de Prime Video a nivel mundial, llegando al primer puesto en más de 100 países.