Confirmado: Zaira Nara se reconcilió con Jakob Von Plessen, los detalles

Sin vueltas. Zaira Nara se reconcilió con su ex y padre de sus hijos, Jakob Von Plessen.

Así, desde su separación a finales de 2022, ambos pudieron mantener un buen vínculo por los chicos, que mostraron públicamente en reiteradas oportunidades. Esa buena relación parece que evolucionó y revivió el fuego.

“Cuando una se separa, es ahí recién cuando conocés a la otra persona. Ellos son dos muy buenas personas, siempre hubo mucho amor y se respetaron mucho”, explicaron en la tele cuando se confirmó la reconciliación.

Además, Nora Colosino, la madre de las Nara contó que a Zaira la pone incómoda hablar sobre su vida privada en público, pero la autorizó a dar la noticia.

Nora Colosimo se mostró muy contenta por la reconciliación de Zaira con Jakob. “La familia no se rompió porque son muy buenos padres”, explicó la madre de Wanda. Por otro lado, no quiso dar detalles si Von Plessen regresó a la casa familiar.

Vale recordar que, Zaira Nara y Jakob Von Plessen habían anunciado su separación en septiembre de 2022. En ese momento, se había rumoreado que él habría estado involucrado en el famoso Wandagate porque habría cubierto a Mauro Icardi mientras el futbolista se veía con la China Suárez en París. Sin embargo, nunca perdió el buen vínculo con la madre de sus hijos.