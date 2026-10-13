La tragedia que golpea a “Breaking Bad”: la muerte de RJ Mitte y el desgarrador mensaje de Bryan Cranston

El intérprete de Walter White Jr., el hijo de Walter White en la exitosa serie, tenía 34 años. Su representante confirmó que se quitó la vida en su casa de Texas. El protagonista de la ficción lo despidió con una carta cargada de dolor.

La noticia sacudió al mundo del espectáculo y golpeó de lleno a quienes compartieron años de trabajo con él. RJ Mitte, el actor que alcanzó la fama internacional por interpretar a Walter White Jr., el hijo de Walter White en la emblemática serie Breaking Bad, murió a los 34 años. Su representante confirmó que se quitó la vida en su casa de Brownsville, Texas.

La muerte del artista se conoció este lunes y provocó una profunda conmoción entre sus seguidores y sus compañeros de elenco. En un comunicado, su representante expresó el dolor por la pérdida del actor, a quien recordó no solo por su trabajo frente a las cámaras, sino también por su compromiso con distintas causas sociales y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Aunque la investigación policial continúa formalmente abierta, la confirmación sobre las circunstancias de su muerte volvió todavía más dolorosa una noticia que impactó especialmente a quienes lo conocieron durante el rodaje de Breaking Bad.

La despedida de Bryan Cranston: “Te voy a extrañar, hijo”

Uno de los mensajes más conmovedores llegó de Bryan Cranston, quien interpretó a Walter White y compartió con Mitte una parte central de la historia que convirtió a la serie en un fenómeno mundial.

A través de sus redes sociales, Cranston publicó una carta en la que recordó el primer encuentro con el actor, cuando tenía apenas 14 años y fue elegido para interpretar a Walter White Jr., también conocido como Flynn.

“Lo conocí cuando tenía solo 14, cuando fue elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con tanta alegría y entusiasmo”, escribió el protagonista de la ficción.

Sin embargo, el mensaje estuvo atravesado por la incredulidad y el dolor ante la noticia. Cranston contó que había estado intercambiando mensajes con Mitte apenas unas semanas antes y que ambos hablaban de la posibilidad de encontrarse para almorzar.

“Es especialmente devastador enterarse de que se quitó la vida. ¿Por qué? Estuvimos chateando hace apenas unas semanas, viendo cuándo podíamos juntarnos a almorzar. No sé si ese almuerzo le habría cambiado el futuro”, expresó.

Las palabras del actor reflejaron la impotencia que puede dejar una pérdida inesperada, incluso entre personas que mantuvieron el contacto a lo largo de los años. En su despedida, Cranston también recordó el vínculo que construyeron durante el rodaje y que continuó después de que la serie llegara a su final.

“De lo que sí estoy seguro es de que lo amaba y disfruté muchísimo estar con él a lo largo de los años en la serie. También después de que los focos de Breaking Bad se apagaran. Te voy a extrañar, hijo”, concluyó.

Otros integrantes del elenco, como Aaron Paul y Dean Norris, también se sumaron a las expresiones de pesar por la muerte de su compañero.