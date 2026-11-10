La muerte de Marcos Camino, fundador y referente de Los Palmeras, fue caratulada inicialmente como un suicidio por ahorcamiento, según informó la Policía de Santa Fe. El músico fue encontrado sin vida este martes 10 de noviembre en una propiedad ubicada en la calle Alvear al 4900, en la capital provincial.

De acuerdo con el parte policial, una familiar llegó al domicilio luego de recibir un aviso de su hermana y constató que Camino había atentado contra su vida. La mujer también indicó que no mantenían contacto con él desde el mediodía, cuando había concurrido a un control médico.

Tras el hallazgo, intervino personal policial y se aguardaba la llegada de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y completar las actuaciones de rigor.

La noticia generó una profunda conmoción en el mundo de la música tropical. Desde Los Palmeras habían confirmado oficialmente su fallecimiento y lo despidieron como un “referente fundamental” de la historia del grupo.