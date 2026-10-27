Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

Conmoción en La Plata: el drama familiar que vuelve a golpear a la familia de Thiago Medina

Un sobrino del ex participante de "Gran Hermano", de 13 años, fue diagnosticado con un tumor maligno en el pulmón, y está internado en la Ciudad

Por Redacción

La familia de Thiago Medina atraviesa horas de profunda angustia. Esta vez, el drama golpea a Brandon Yahir Pereira, sobrino del exparticipante de "Gran Hermano", quien permanece internado en La Plata tras recibir un delicado diagnóstico.

Fue Camilota, hermana del influencer, quien recurrió a las redes sociales para pedir una cadena de oración por el adolescente, que deberá iniciar un tratamiento de quimioterapia.

“Oremos por mi sobrino. Oremos por todos los que están luchando por una enfermedad. Oremos por el cáncer”, expresó, movilizada por la situación familiar.

Además, la familia compartió una emotiva plegaria en la que pidió fuerzas para Brandon y esperanza para afrontar este difícil camino.

El pedido llega después del duro accidente que sufrió Thiago en 2025, una experiencia que, según contó Camilota, fortaleció la fe de sus seres queridos.

Ahora, todos los esfuerzos están puestos en acompañar al adolescente. Conmovida, la familia se aferra a la esperanza y al apoyo de sus seguidores en medio de uno de sus momentos más difíciles.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?