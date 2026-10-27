Conmoción en La Plata: el drama familiar que vuelve a golpear a la familia de Thiago Medina

La familia de Thiago Medina atraviesa horas de profunda angustia. Esta vez, el drama golpea a Brandon Yahir Pereira, sobrino del exparticipante de "Gran Hermano", quien permanece internado en La Plata tras recibir un delicado diagnóstico.

Fue Camilota, hermana del influencer, quien recurrió a las redes sociales para pedir una cadena de oración por el adolescente, que deberá iniciar un tratamiento de quimioterapia.

“Oremos por mi sobrino. Oremos por todos los que están luchando por una enfermedad. Oremos por el cáncer”, expresó, movilizada por la situación familiar.

Además, la familia compartió una emotiva plegaria en la que pidió fuerzas para Brandon y esperanza para afrontar este difícil camino.

El pedido llega después del duro accidente que sufrió Thiago en 2025, una experiencia que, según contó Camilota, fortaleció la fe de sus seres queridos.

Ahora, todos los esfuerzos están puestos en acompañar al adolescente. Conmovida, la familia se aferra a la esperanza y al apoyo de sus seguidores en medio de uno de sus momentos más difíciles.