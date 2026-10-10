Contra las cuerdas: por qué acusan de estafador a Casciari

Hernán Casciari, escritor, editor y productor audiovisual creador de la revista Orsai y su comunidad, está envuelto en un reclamo colectivo que involucra a reconocidos proyectos audiovisuales que llevó al cine y a distintas plataformas a través del sistema de financiación colectiva.

Aunque hace años que el reclamo se escucha en las redes, la denuncia tomó cuerpo semanas atrás cuando salieron a la luz las primeras acusaciones formales contra Casciari a través de un perfil en redes llamado “Productores Organizados” en donde cientos de miembros de la comunidad a la que el escritor recurría para financiar sus proyectos, denunciaron que no había claridad sobre las ganancias que generaron estas producciones y la repartición de estos ingresos con la gente que había colaborado en ellos como “financistas”.

A través de una denuncia conjunta, varios miembros de la Comunidad Orsai creada por el escritor enviaron cartas documento para exigir la rendición completa de proyectos como “La uruguaya”, “Canelones”, “La muerte de un comediante”, “Sola en el paraíso” y “Emi on off”, la producción animada sobre el Dibu Martínez.

Orsai Audiovisuales funcionaba a través de un modelo de financiamiento colectivo y autogestivo. El mecanismo prescindía de los subsidios estatales y de las grandes corporaciones tradicionales, permitiendo que la propia comunidad de lectores y espectadores financie los proyectos desde su origen.

La productora calculaba el presupuesto total de la obra y lo dividía en bonos de producción accesibles, los cuales se ponen a la venta de forma digital. Al adquirir estos bonos, cualquier persona se convierte automáticamente en socio productor del proyecto en cuestión. Este rol va más allá del simple aporte económico, ya que la comunidad participa activamente en decisiones creativas y operativas mediante asambleas virtuales.

En una entrevista en 2021, Casciari estaba en plena producción de “La Uruguaya” y explicaba al respecto: “Leí una novela que me gustó muchísimo, ‘La Uruguaya’, compré los derechos para cine e inmediatamente hicimos una caja de producción para ver cuánto costaba hacerla. El número rondaba los 600 mil dólares, entonces, lo que hice, fue imprimir 6000 bonos de 100 dólares cada uno y los puse a disposición de los lectores de la revista Orsai en formato de inversores”.

Y, en ese sentido, aclaró en algo que será clave luego en la denuncia de estos inversores. Casciari remarcó: “no eran ayuda, ni donación, ni limosna: una inversión. Ponen 100 dólares como mínimo, 20 mil como máximo, y cuando la película se venda, o recaude en cines, todo ese dinero va a una caja de zapatos y se devuelve en forma proporcional. Es decir: que si recaudamos 1 millón 200 mil, el que puso 100 recibe 200, es decir, el doble. Y si recaudamos 300 mil, porque nos va mal, el que puso 100 recibe 50”.

De esta manera, el público dejaba de ser un consumidor pasivo para transformarse en parte del equipo de producción y en co-propietario de la obra.

Hasta ahí, todo muy lindo, bien explicado. Sin embargo, el problema comenzó a suscitar cuando, tras ver que los proyectos financiados de esta manera llegaban a las plataformas, los socios no obtenían respuestas sobre el estado de su inversión ni tampoco sobre la recaudación de cada uno de los proyectos en los que habían invertido. Se cansaron, agruparon y denunciaron.

“Agotadas otras vías durante años, los socios productores acudimos al último canal para reclamar lo que por derecho nos corresponde: la rendición de cuentas de nuestros proyectos”, compartieron en las redes, mostrando las cartas colectivas que enviaron en forma de reclamo legal.

Un descargo con sabor a poco

Si bien las denuncias emitidas quedaron en su mayoría como una noticia dentro de una comunidad establecida, a pocos días de que se hicieran públicas desde la web de Orsai informaron que la etapa de financiación de proyectos audiovisuales iba a llegar a su fin luego de más de cinco exitosos años.

“En la industria audiovisual, una película suele tardar alrededor de cinco años desde que se piensa hasta que se estrena. Acá, en cinco años, hicimos cinco proyectos y los cinco llegaron a la pantalla”, comenzaron explicando. “Hoy ese viaje termina. Fue largo y divertido, con altibajos, y como todos los proyectos de Orsai tuvo su ciclo: apertura, realización, estreno y fin. Esta página es el cierre de ese ciclo: reúne, en un solo lugar, el estado final de cada proyecto y lo que queda pendiente. A partir de ahora, las novedades y la información privada de cada proyecto están en el área privada, para quienes participaron”, aclararon.

Por último y tras las crecientes críticas que se despertaron en redes, se deslindaron: “Participar de un proyecto audiovisual no es una inversión financiera, es una apuesta colectiva para que existan historias que de otra manera no existirían”.

Por su parte, y ante las sospechas de estafa en redes sociales, Hernán Casciari viene respondiendo desde hace años utilizando la ironía y adoptando las críticas como marketing bajo el lema de “fraude cultural” y desestimando cualquier tipo de estafa, aunque el problema que enfrenta ahora sobrepasó la simple crítica de detractores.