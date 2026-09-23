Contundente respuesta del Ministerio de Transporte a Mauro Icardi: los detalles de la inhabilitación

Recordemos que, Mauro Icardi se enfureció después de que el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires lo expusiera por el video que subió la China Suárez, donde se lo ve manejando mientras ella tenía la mitad de su cuerpo fuera de la ventana.

Pero, después de su dura respuesta, el organismo explicó y defendió su medida.

Allí, el mencionado Ministerio informó que lo inhabilitó para conducir en Argentina, pero Mauro Icardi aseguró que su licencia es italiana, por lo que no podrían suspenderla.

Sin embargo, pasó por alto que la ley puede actuar de oficio si ve a un conductor haciendo una acción temeraria: sea extranjero o argentino, no queda exento de cumplir con las leyes de tránsito.

Entonces, en la tele leyeron la respuesta oficial del Ministerio de Transporte al futbolista: “La inhabilitación preventiva a Mauro Icardi tiene su origen en la conducta observada en la conducción del vehículo”. “Esto, y no la situación de licencia, es la que motiva la intervención de la provincia”, insistieron desde el organismo.

"En caso de pretender volver a tener una licencia argentina, deberá limitarse a la correspondiente reevaluación. Respecto a la italiana que dice tener, se trata de una cuestión diferente. Los países mantenemos vigente un acuerdo de reconocimiento recíproco de licencias de conducir”, explicaron desde el Ministerio.

Por lo tanto, queda claro que, Mauro Icardi debería acreditar formalmente su registro.

Además, Icardi tiene que demostrar desde cuándo tiene residencia formal en Argentina por las condiciones del acuerdo. “La sola manifestación de que posee una italiana no resulta suficiente para acreditar que se encontraba habilitado para conducir en nuestro país”, explicaron desde el Ministerio.

Por último, el organismo remarcó que ser extranjero no lo hace inmune a las responsabilidades como conductor.