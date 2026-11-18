Treinta años después de aquella primera experiencia, la maratón teatral “Corramos detrás de las ideas” vuelve a ponerse en marcha. El Altillo del Sur Casa Teatro dará comienzo el viernes a las 21 a la trigésima edición de una propuesta que se convirtió en una tradición de la escena independiente platense y que, desde sus orígenes, mantiene una premisa: hacer del teatro un espacio de encuentro, pensamiento y reflexión colectiva.

Impulsada por César Palumbo y Male Cadelli, responsables de la sala, la iniciativa nació de una circunstancia tan inesperada como particular. Hace tres décadas, una maratón organizada por hipermercados de la Ciudad provocó cortes de tránsito que complicaron la llegada de los artistas a una función programada. Aquella dificultad terminó convirtiéndose en el punto de partida de una idea que perduraría en el tiempo.

“Fue ése el germen de la maratón teatral”, recuerda Palumbo. La respuesta fue organizar una maratón diferente, que no se corriera por las calles sino sobre el escenario, con el objetivo de reunir las obras presentadas durante el año y ofrecerlas nuevamente al público.

Desde entonces, “Corramos detrás de las ideas” se sostiene sobre una identidad propia. Además de las representaciones, cada función incluye un intercambio entre los artistas y los espectadores, una instancia que busca prolongar la experiencia teatral más allá del escenario y abrir nuevas preguntas sobre los temas abordados.

Otro de los pilares de la propuesta es la accesibilidad. Desde sus comienzos, sus organizadores procuraron mantener entradas a precios populares, convencidos de que las dificultades económicas no deberían impedir el encuentro entre el teatro y la comunidad.

En palabras de Palumbo, la intención siempre fue que “la entrada no sea una barrera para encontrarnos con nuestro público” y que las expresiones artísticas funcionen como “un vehículo de toma de conciencia y reflexión”.

Tres décadas de teatro y resistencia cultural

La llegada a las treinta ediciones representa también una oportunidad para mirar hacia atrás y reconocer el recorrido de una iniciativa que atravesó diferentes momentos de la vida cultural de La Plata.

“Para que un sueño se cumpla, primero hay que soñarlo”, expresa Palumbo al recuperar una frase que, según señala, acompañó desde siempre el espíritu de la maratón.

A lo largo de estos años cambiaron los elencos, las propuestas artísticas y el contexto en el que se desarrolla la actividad. También se multiplicaron los espacios dedicados al teatro independiente, una transformación que el director celebra como parte de un crecimiento colectivo.

“Han pasado ya 30 años. Los híper siguen sin necesidad de ninguna maratón. Pero nosotros también seguimos”, señala con humor, antes de destacar que cada temporada renueva a los protagonistas y que las distintas salas continúan trabajando para mantener viva la actividad teatral.

Y, fiel al espíritu que dio nombre a la iniciativa, Palumbo cierra su reflexión con una pregunta: “¿Encontraron alguna idea? No, la verdad es que no, pero seguimos corriendo… sólo que un poco más lento…”, responde, en una síntesis cargada de ironía y afecto por el camino recorrido.

La programación de la largada

La trigésima edición comenzará este viernes 20, a las 21, con “Un enemigo del pueblo”, del dramaturgo noruego Henrik Ibsen, en una adaptación dirigida por César Palumbo. La obra, escrita en 1882, cuenta la historia del doctor Thomas Stockmann, quien descubre que las aguas del balneario que sostiene la economía de su pueblo están contaminadas.

La programación continuará el sábado, también a las 21, con “¿Por qué Nora se fue de casa?”, una versión de “Casa de muñecas”, otro clásico de Ibsen, con idea y dirección de Palumbo.

La primera etapa de la maratón se completará el domingo a las 19 con un “Concierto de Poesía” dedicado a Federico García Lorca, uno de los grandes referentes de la literatura española del siglo XX. La actividad sumará así la palabra poética a una programación que combina diferentes lenguajes y formas de expresión artística.

“Para que un sueño se cumpla, primero hay que soñarlo”, aseguran desde el Altillo del Sur