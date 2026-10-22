Coty Romero presentó a su nuevo novio en las redes: quién es el joven que conquistó su corazón

Después de varios meses de rumores, Coty Romero confirmó su relación con una foto que publicó en sus redes sociales.

Así, luego de un tiempo de especulaciones, Coty Romero confirmó que está en pareja con Luciano Picasso, el joven con el que se la vincula desde el Mundial 2026.

La ex participante de Gran Hermano oficializó el vínculo con una imagen tomada frente al espejo de un ascensor, en la que se los puede ver abrazados.

Recordemos que, las primeras versiones sobre el romance surgieron durante el Mundial 2026, cuando Coty viajó para acompañar a la Selección argentina y compartió parte de esa experiencia junto al joven. Las imágenes despertaron las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental.

Tiempo después, un video publicado en TikTok sumó otra señal. Mientras ella miraba a cámara, Picasso se acercó y la besó.

Aunque aquellas imágenes no habían estado acompañadas de una confirmación, la reciente foto que publicó en Instagram terminó de dejar en evidencia la relación.

De esta manera, la ex participante de Gran Hermano dejó atrás su relación con Nacho Castañares, de quien se separó a principios de febrero de 2025.

A diferencia de Coty Romero, que mantiene una fuerte presencia en las redes, Luciano Picasso conserva un perfil más reservado. Su cuenta de Instagram es privada y tiene con cerca de mil seguidores.

En el plano laboral, se desempeña desde hace varios años en el sector automotor y tiene experiencia en la venta de repuestos para vehículos.

Además, desarrolló un proyecto propio vinculado al marketing digital: una aplicación orientada a conectar marcas con influencers de distintos países de América Latina.