Varias semanas después de haberse alejado de su programa debido a un cuadro de infección urinaria y Covid-19, y por lo que permaneció varios días internadas, Carmen Barbieri volvió a la televisión. “Creí que me moría”, aseguró.

Al frente de “Con Carmen” por El Nueve la conductora relató lo mal que la pasó.

“Tuve un COVID y cuando se estaba yendo, entró una bacteria. Me dio una infección urinaria”, explicó Carmen, y dijo que estuvo “bastante brava”.

“Entonces, entre el COVID y la bacteria pelearon en este cuerpo que Dios me dio y yo lo mantengo... La verdad que estaba muy débil. El viernes tenía, creí que me moría, 41 de fiebre. Me dieron tantos antibióticos y todo y sueros y estoy acá”.

Feliz por haber atravesado ese delicado momento, contó que volverá el sábado a internarse para controles. “Estoy feliz de verlos, los extrañé mucho”, cerró.