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Un futuro incierto

¿Crisis en puerta?: las versiones que rodean a La China y Mauro Icardi

Por Redacción

En los últimos días, la China Suárez y Mauro Icardi despertaron versiones sobre una posible crisis de pareja. En medio de la incertidumbre deportiva del futbolista, la actriz se mostró en la Argentina con sus hijos y sorprendió la nula participación del delantero en las actividades familiares.

En las recientes publicaciones en sus redes, la China compartió momentos junto a sus hijos, Magnolia y Amancio, y también se mostró con su madre, pero no hubo señales de Icardi a la vista.

Si bien puede parecer un detalle menor, estas cuestiones digitales toman particular relevancia por lo que suelen exponer estas figuras y las señales ocultas que puede haber detrás de una ausencia como la de Mauro. A las versiones de crisis se sumó la posibilidad de que el deportista se incline por jugar en un club de Europa, lo que lo alejaría de la Argentina y podría ser uno de los motivos de disputa con la actriz.

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