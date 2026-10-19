Cristian Ponce, ganador en el principal festival de cine fantástico

“Familia teme enfrentar una nueva noche de terror”, la nueva película de Cristian Ponce, obtuvo el premio a Mejor Dirección en la sección Noves Visions de la 59ª edición del Festival de Sitges (el principal festival de cine de género a nivel mundial), un galardón que compartió ex aequo con Fernando Martínez y Juan González, directores de “La muerte de Drácula”. Noves Visions es la principal sección paralela de un festival que funciona como referencia mundial del cine de terror y de género, y que el año próximo cumplirá su 60ª edición. Este año, por ejemplo, entregó su Gran Premio Honorífico a Peter Jackson, más de tres décadas después de que el neozelandés presentara allí “Braindead”.

La película sigue a una familia de cuatro integrantes que cada noche debe soportar el horror de vivir en una casa embrujada que en realidad es un set de televisión: unos pocos muebles, oscuridad en lugar de paredes, efectos analógicos, un equipo técnico atrapado detrás de los decorados y un televisor del que brota lo siniestro. Ponce retoma la estética de la televisión argentina de los años 80 para evocar una época todavía atravesada por la dictadura, en una propuesta con rasgos experimentales y ecos de David Lynch. El elenco lo encabezan Nadia Lozano, Diego Velázquez y Max Federico Alemán. Se filmó en menos de una semana, con escasos recursos y sin apoyo estatal, algo que su productor, Juan Protto, vinculó en Sitges con la crisis que atraviesa el cine argentino bajo el gobierno de Javier Milei. Y se hizo en casa: se rodó entero en el set de la Facultad de Artes de la UNLP, con un equipo técnico formado por egresados y estudiantes de la universidad.

Ponce no es platense, pero hizo acá toda su carrera: nació en Carmen de Patagones y llegó a la Ciudad para estudiar. Es egresado y docente de la Facultad de Artes de la UNLP. Con Tangram hizo la recordada serie web “Un año sin televisión” y en 2008, durante sus años de facultad, nació el universo de “La frecuencia Kirlian”, serie animada de terror realizada en La Plata que terminó en Netflix. Su película “Historia de lo oculto” pasó por el Marché du Film de Cannes y por Sitges, y ganó el premio a Mejor Ópera Prima Latinoamericana en Mar del Plata. Más tarde llevó Kirlian al largometraje de acción real.

La película fue producida por Tangram Cine, la productora platense que Ponce encabeza, y por En el Reino Cine, también ligada a la Ciudad. Su estreno nacional será en Fuera de Campo, el “contrafestival” que se organiza en paralelo al Festival de Cine de Mar del Plata, y que se hará del 5 al 10 de noviembre en el Teatro Enrique Carreras de La Feliz.