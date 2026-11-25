A Cristian Ponce, que dirige películas de terror, no le gusta la noche. Lo dice sin vueltas, como quien ya lo pensó demasiado: “Me genera mucha ansiedad, opresión”. Para explicarlo recuerda una frase de Adolfo Bioy Casares, de “Dormir al sol”, que quiso meter en su nueva película y no encontró dónde: “De noche el hombre piensa de manera extraña. Considera creíble todo lo que es amenaza y espanto, pero descarta sin dificultad los pensamientos que pueden calmarlo”.

“Me acuerdo de leerlo y sentir que es lo que me pasaba y lo que me pasa siempre. Las malas noticias, cuando te llegan de noche, no son lo mismo que si te llegan a la mañana. El cuerpo está cansado, la cabeza empieza a confundirse un poco y hay químicos que actúan de noche, que te empiezan a jugar en contra y a hacerte trampas”, relata el director, docente en la facultad de Artes de la UNLP. Y hay una noche en particular que no se le borra: hace unos quince años, durante un rodaje en Carlos Keen, se subió a una bicicleta y salió a andar por el campo, en la oscuridad total. “No había nada, no es que podía haber alguien ahí esperando. No había nada, pero la oscuridad absoluta fue una de las cosas más espantosas que experimenté en mi vida”, recuerda. “Estás indefenso, es una falta de control. Yo soy medio obsesivo del control, de controlar lo que tengo alrededor, y de pronto, si no podés ver lo que tenés alrededor, ese control empieza a mermar”.

Con esos miedos, Ponce hace lo que suele hacer el buen cine de terror: los filma. El cine de terror siempre fue un poco la metafísica del cine. “Un poco en chiste digo que en las películas termino haciendo terapia, porque definitivamente están mis preocupaciones”, admite Ponce. El ejemplo más claro es el padre de familia que interpreta Diego Velázquez, obsesionado con los vecinos y con controlar una situación que se le escapa de las manos, en “Familia teme enfrentar una nueva noche de terror”, su nueva película, que se verá este jueves en el cierre del Fesaalp (a las 21.30 en el pasaje Dardo Rocha, gratis). “Si bien es un extremo, por supuesto, es algo a lo que estuve cerca muchas veces, desde mi propia experiencia. Poner en su boca cosas que me pasaron o que le pasaron a gente cercana es como hacer terapia: terapia es hablar en voz alta, frente a alguien más o menos calificado, sobre lo que te está pasando, y en el feedback, en escucharte a vos mismo, te das cuenta de dónde viene realmente el problema”.

La película nació, en parte, de “Historia de lo oculto”. “Cuando armamos el estudio del programa de televisión de la película, ‘60 minutos antes de la medianoche’, empezó a volver a mí toda esta estética de los fondos negros, que era muy de ‘Hora clave’, de ‘Tiempo nuevo’, pero también de los especiales de ATC tipo ‘Situación límite’ (ciclo de 1984 dirigido por Alejandro Doria, el director de ‘Esperando la carroza’)”, cuenta. “En mi casa se veían esos programas cuando yo era chico, y yo no entendía nada de lo que pasaba, pero había algo que me generaba en el cuerpo algo negativo: un miedo, una opresión, el sonido. El laburo que se hace muchas veces desde el terror es volver sobre los pasos de lo que nos daba miedo, tratar de entenderlo y volver con eso recargado”.

En “Familia…”, estamos en 1986 y lo que vemos es un programa de televisión que se llama igual que la película: cada noche, una familia de cuatro enfrenta el terror de habitar una casa embrujada. Solo que la casa no es una casa sino un estudio, apenas unos muebles —la mesa del comedor, un ropero, el escritorio del hijo, las alacenas— flotando sobre un fondo negro, sin paredes, como una austera puesta teatral. A la madre le cambian las cosas de lugar y cree ver una mano entre los trastos del armario; el padre está convencido de que los vecinos quieren reemplazarlo por otro hombre idéntico a él; el hijo adolescente, cada vez más encerrado, se pasa las horas descifrando las letras de una banda de metal y teme que le toque la colimba. Todos esperan la vuelta de la hija mayor, que estudia en la universidad, pero llega con ideas raras: les exige abandonar la casa y escapar de unos terrores nocturnos con los que aprendieron a convivir. Mientras tanto, cámaras, técnicos y rastros de la producción empiezan a colarse en el cuadro.

“Me pareció que era una buena estética, un buen escenario para contar una historia de ansiedades”, explica Ponce. “Es una película de casas embrujadas, pero también una película sobre la ansiedad que nos provoca la oscuridad, y sobre qué pasa si todo lo que nos rodea es oscuridad”.

DETRÁS DEL FONDO NEGRO

Con Velázquez, Nadia Lozano, Max Federico Alemán, Mora Magnarelli y Jeanette Bulzgis, la película va, por ahora, de festival en festival: estreno mundial en el MOTELx de Lisboa, pasó por Vancouver, obtuvo el premio a mejor dirección en la sección Noves Visions del prestigioso Sitges y tuvo estreno argentino en Fuera de Campo, la muestra que corrió en paralelo al Festival de Mar del Plata.

Ahora, llega a la Ciudad, donde fue filmada, con la historia que transcurre en 1986 es plena posdictadura, y Ponce no esquiva lo que eso arrastra. “Algunos hablan de la paranoia alfonsinista, esta idea de vuelven, no vuelven… Es una ansiedad muy fácil de revivir o de experimentar de manera parecida hoy”, plantea. “El avance de la derecha pareciera que está frenando muy despacito, pero vivimos tiempos que generan ansiedades, y un poco la idea era retratar eso”.

En la pantalla, la época asoma por los bordes: el sorteo del servicio militar que desvela al hijo, las marchas universitarias, unos vecinos que miran desde la oscuridad. ¿Son vecinos entrometidos, el equipo técnico del programa o algo que todavía no tiene nombre? La película no lo dice, y su director tampoco. “El cine de terror, cuando es sincero, labura con las ansiedades”, sostiene. “Y la ansiedad es muy fácil que despierte en un clima político donde de pronto no tenés control sobre tu propia vida, sobre tu propia identidad. Creo que lo político va por ese lado, por una mirada del mundo, más que por algo panfletario o partidista. No siento que haya propuestas desde mi cine. Son simplemente retratos de momentos difíciles y de cómo los personajes tratan de sobrevivirlos”.

Para Ponce, la historia del género lo confirma. “Es medio un lugar común, pero es cierto que las películas de terror más icónicas surgieron en momentos de efervescencia social, en momentos en que algunos derechos parecían trastabillar, en guerras o en crisis económicas”, dice. “Por eso es una pena que en Argentina hayamos tardado tanto en desarrollar un panorama de género fantástico como el que hay ahora. Nunca hubo tantas películas de terror como ahora, siendo que la Argentina es un país que tradicionalmente tiene una identidad vinculada con este tipo de crisis”.

—Si el terror retrata las ansiedades, ¿hay algo de catarsis en mirarlo?

—Sí, totalmente. Como espectador es gratificante, porque te enfrentás a cosas con las que no te querés enfrentar en la vida real. Es un poco lo que pasa con el humor políticamente incorrecto: son cosas que no querés escucharle decir a un amigo o a un pariente, pero dentro de un contexto adecuado son catárticas. El humor de Yayo, por ponerte un ejemplo, ese humor que juega al borde, funciona de una manera parecida al terror. No te estás enfrentando a la muerte violenta o a la pérdida de tu identidad, pero sí a una situación que te genera una adrenalina similar y que no te está pasando realmente a vos. Eso genera primero un impacto por la adrenalina y después un alivio, porque de alguna manera sobreviviste.

—El fondo negro también permite filmar con un presupuesto más acotado. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina?

—En Tangram, y por la formación que tuvimos en la universidad, somos siempre primero productores. Entonces, a la hora de escribir y de armar el plan de rodaje, la cabeza está puesta en qué es lo mejor que podemos hacer con el presupuesto que tenemos. Así que sí, definitivamente fue importante. A mí me encanta la televisión argentina clásica y leí mucho, lo poco que se consigue, sobre los esquemas de producción de ATC, de “Hombres de ley”, de “Situación límite”: hacían programas de una hora que grababan en un día y medio. Obviamente una película de terror tiene necesidades específicas que requieren más tiempo de rodaje, pero como base me parecía interesante. Ahí la estética, por un lado, permite que la película se haga desde la producción y, a su vez, sostiene conceptual y narrativamente la historia. Es un ir y venir entre todos los departamentos, un poco de guion, un poco de dirección, un poco de producción, y así se va tejiendo la estética final de la película y su razón de ser.

—¿Qué volviste a mirar? ¿Trabajaste con referencias o de memoria, con lo que veías de chico?

—Soy usuario asiduo del Archivo Prisma, el archivo de Radio y Televisión Argentina, y volví a mirar muchas cosas que nos venían muy bien, porque la televisión de esa época, en algún punto, era bastante experimental. “Situación límite” es específicamente el ciclo del que sacamos en gran medida esta estética. Alguien más joven quizás dice “Dogville”, pero “Situación límite” se apropiaba de la estética de Teatro Abierto, de Bertolt Brecht. Un poco a la manera de lo que hicimos nosotros, creo que tomaba algo que era vanguardista pero que también era convenientemente económico para hacer algo interesante en la televisión pública. Hay encuadres, hay un uso de la luz que estudiamos mucho, tratando de entender por qué para mí, de chico, eso era aterrador, cuando en realidad eran dramas más bien cotidianos. Y me acuerdo que me impresionó mucho el final de un episodio de “Hombres de ley”, en el que los tres protagonistas, que son abogados —entre ellos Federico Luppi y Rubén Stella—, miran la última escena desde afuera, al lado de las propias cámaras de ATC. Hay un juego de metalenguaje que no te imaginás ver en ATC en el 87, pero que estaba. Volver a ese material nos sirvió mucho, y obviamente lo disfruté, porque sinceramente no hay nada de irónico ni de cínico en mi gusto por esos programas.

—Como decías, algunas críticas mencionaron “Dogville”; otras definieron tu película como un “Truman Show” nocturno.

—Con “Historia de lo oculto” también nos pasó. Mientras nadie tome una referencia con la que estemos en contra moralmente, está todo bien: la cultura es un ir y venir, un paso hacia atrás y dos para adelante, y seguramente hay cosas que no nos inspiraron conscientemente pero sí inconscientemente. Esto que te decía de Teatro Abierto, de donde entiendo yo Doria sacó un poco la estética: haciendo ese camino hacia atrás aparece el teatro de vanguardia de Brecht. Y hubo críticas, en Letterboxd o en alguna reseña online, que hablaban de Brecht sin conocer Teatro Abierto ni “Situación límite”. Si yo hubiera frenado un poquito antes en mi propia investigación, quizás no llegaba a ese origen común. Aunque no haya sido parte de nuestra batería de influencias originales, hay algo ahí que es innegable.

—¿Por qué te atraen materiales de hace treinta o cuarenta años?

—Creo que justamente por esta ansiedad que me produce lo que puede llegar a pasar, ni te digo en un año ni mañana: en una hora. El mundo está cambiando muy rápido, creo yo que para peor; ojalá se reviertan algunas cosas y me equivoque. La televisión argentina de esa época tuvo experimentos súper interesantes, sobre todo si la comparás con la de hoy, que son prácticamente todos programas de chimentos o concursos. Y ni siquiera hace falta quedarse en los 80: “El otro lado”, de Fabián Polosecki; “Okupas”, que me parece que fue el último gran ciclo argentino, o incluso “Filmoteca”, más acá en el tiempo, son todas cosas de la televisión abierta y, para colmo, de ATC o Canal 7. Con mi esposa hablamos mucho de una frase que le robé a ella: “el mundo para el que nos criamos no existe más”. Crecimos preparándonos para vivir en un mundo que ya no está, porque todo cambia mucho más rápido. En realidad creo que les pasó a todas las generaciones, porque la cultura no es un hecho estanco, cambia todo el tiempo. Pero al sentir que muchas veces las cosas cambian para peor, estos archivos me llevan a un momento de mayor tranquilidad. Obviamente después te ponés a pensar en un montón de cuestiones de derechos y de políticas, y tampoco es que los 80 estaban tan buenos, es pura nostalgia. Pero hay algo en las texturas, en la manera de hacer televisión, que para mí tiene un encanto que hoy, por lo menos acá, se perdió.

—En la previa de Mar del Plata, los directores del festival advirtieron que podía perder su categoría si no iba gente, algo que muchos leyeron como un tiro por elevación a Fuera de Campo. ¿Por qué eligieron Fuera de Campo para el estreno argentino?

—Obviamente hay una decisión política, porque Fuera de Campo es una muestra que sale, entiendo yo, a responder a determinadas acciones de la nueva dirección del Festival de Mar del Plata y a llenar un vacío que se estaba generando. Cada quien decide si va o no va y dónde manda la película. Igual, ¿cuánta gente va al Festival de Mar del Plata y no ve ni una película argentina? Para mí el festival viene perdiendo adhesión y audiencia hace rato, por las decisiones artísticas que toman. Y no creo que una cosa le saque gente a la otra: al contrario, hay un montón de gente que vamos por Fuera de Campo y probablemente vayamos a ver algo al festival. Ahora, sería una macana que se pierda la categoría, porque el Festival de Mar del Plata es de todos, como la televisión pública, como el INCAA. Van a pasar los gobiernos y va a seguir siendo nuestro. Es como los paros: si sos docente, algo tenés que hacer. Estamos en emergencia universitaria, con sueldos desactualizadísimos, y eso no quiere decir que no nos interese la universidad, ni los alumnos y las alumnas, ni la vocación docente, pero de alguna manera hay que demostrar que hay algo que está mal. Así que es complejo... Para nosotros el festival fue súper importante, desde el estreno de “Historia de lo oculto”, e incluso desde antes: como estudiantes íbamos y nos pasábamos una semana mirando cinco películas por día. Pero hoy no estamos de acuerdo con la manera en que se lo está llevando adelante, en las comunicaciones, en la programación, en un montón de cosas. Es como estar enojado con un tío: no lo dejás de querer, pero hay que hablar algunas cosas.

“Es una película de casas embrujadas, pero también una película sobre la ansiedad que nos provoca la oscuridad”