Cruise pide Oscar en uno de los grandes estrenos del año

En una semana con 8 estrenos, además de “Verity” (ver aparte) se destaca “Digger”, la película de Alejandro González Iñárritu con la que Tom Cruise, de transformación total para el filme, busca el Oscar.

La película es una sátira que sigue al hombre más poderoso del mundo, que se embarca en una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado lo destruya todo.

También llega a los cines “Hangar rojo”, coproducción entre Chile y Argentina que sigue a Jorge Silva, exjefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea, que recibe una orden que cambiará su vida para siempre: debe transformar la Escuela de Aviación, donde actualmente forma a jóvenes cadetes, en un centro de detención y tortura.

Otra película nacional que se estrena es “Escondida en mi cabeza”, con Nicolás Furtado en el rol de un veinteañero encantador pero inmaduro que trabaja en un parque de atracciones, disfrutando de una vida centrada en el placer y la diversión. Su irresponsabilidad genera tensiones en el trabajo y en su vida personal, y en un mismo día, su jefe lo despide y la chica que le gusta decide tomar distancia. Hundido en la decepción, Erni termina en un bar donde conoce a “Young Geezer” (Louta), un excéntrico joven británico quien, tras tomarse unas copas juntos, lo convence de invertir su indemnización por despido en Bitcoins. La noche se vuelve desenfrenada e imprudente…

En clave cómica, se estrena también la estadounidense “Relajadas y muy peligrosas”, donde tres amigas se van a pasar el fin de semana a un spa, pero la estancia se convierte en un caos cuando se les une otra amiga, muy juerguista. Y desde el mismo país llega el thriller de alpinistas “Vértigo 2: punto muerto”, continuación de la saga de altura.

Así, la cartelera se renueva con una oferta particularmente variada, que va de las grandes producciones internacionales y el cine argentino a la comedia, el suspenso y la animación.

Para los más chicos, en tanto, llega “Guardianes del museo 2”, película animada rusa. Y para los más grandes, Queen llega al cine: habrá un par de funciones de “Queen Budapest”, captura del memorable concierto que la banda de rock inglesa brindó ante 80.000 personas en 1986.