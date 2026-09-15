“Crystal Lake”: la madre de todos los monstruos

Antes de la máscara de hockey, antes del machete, antes de que el campamento fuera sinónimo de matanza, hubo una madre. Sobre esa figura apenas entrevista en los últimos minutos de “Martes 13” se construye “Crystal Lake”, serie precuela de la saga del asesino enmascarado a la manera de “Bates Motel” que "Universal+" estrenará este miércoles.

Producida por A24 y creada por Brad Caleb Kane (”It: Welcome to Derry”, “Tokyo Vice”), la ficción de ocho episodios está protagonizada por Linda Cardellini como Pam Voorhees, una madre soltera que no supera el dolor por la muerte de su hijo Jason, un niño enfermizo ahogado en el lago del pueblo casi un año atrás (Jason Voorhees es, claro, el asesino de “Martes 13”). Cuando dos extraños golpean su puerta preguntando por su pasado, se desata una cadena de acontecimientos que obliga a los vecinos a preguntarse quién es realmente esa mujer que oscila entre la amable cocinera escolar y la asesina consumida por la sed de sangre. La serie lleva el nombre del campamento donde Jason se ahogó cuando era niño.

La franquicia nació en 1980 con la película dirigida por Sean S. Cunningham, ambientada en la reapertura de ese campamento de verano maldito en Nueva Jersey, donde años antes un chico llamado Jason Voorhees se había ahogado por la negligencia de unos guías. Su entorno boscoso, sus asesinatos brutales y su legendario giro final ayudaron a definir el slasher moderno y dieron origen a doce películas estrenadas entre 1980 y 2009, más cómics, novelas y videojuegos.

EL PRIMER SLASHER

Para Kane, como para tantos otros, esa saga fue la puerta de entrada al género. “Cuando era niño en los años 80, era un enorme fanático del terror. La primera película slasher que recuerdo haber visto fue ‘Martes 13 III’ en 3D. La sala estaba llena y la gente gritaba a la pantalla”, recuerda el showrunner. “Desde ese momento supe que algún día quería hacer algo relacionado con este universo. Fue mi punto de partida”.

La serie traslada la acción a los años 70 y se apropia del clima de época. “No se puede hablar del cine de los 70 sin mencionar los thrillers paranoicos y todo lo que sucedía con el Watergate y la desconfianza que generó en las instituciones”, explica Kane. “Queríamos transmitir esa sensación de paranoia, de estar siempre alerta y preguntándose qué hay detrás”.

“No se puede hablar del cine de los 70 sin mencionar los thrillers paranoicos. Queríamos transmitir esa sensación de paranoia”

Brad Caleb Kane,

creador de “Crystal Lake”

El corazón del proyecto, sin embargo, es el misterio Pamela. “La gente olvida que la película original es una historia de misterio donde no se conoce a la asesina hasta los últimos minutos”, señala el creador. “Todo el mundo conoce a Pamela Voorhees y la gente tiene preguntas sobre ella. ¡Nuestro objetivo era responderlas! ¿De dónde venía? ¿Qué la lleva a matar a cualquiera que se acerque al lugar donde murió su hijo? Tiene que ser alguien que sufrió maltrato”. Ahí aparece, dice, la ventaja del formato extendido: “Podés dedicarle mucho más tiempo a un personaje y profundizar en su mitología”.

Capítulo aparte merece el Jason niño que compone Callum Vinson, cubierto de maquillaje protésico. “Tuvo que expresarse mucho con la mirada. Tiene unos ojos tan expresivos que uno siente una profunda empatía por él mientras atraviesa todo lo que le sucede”, elogia Kane.

¿Y las muertes, ese ritual que la saga convirtió en marca registrada? “Como la serie se centra en Pam, ella protagoniza asesinatos espectaculares, motivados por una profunda carga emocional”, adelanta. “Creo que los fans van a rebobinar las muertes una y otra vez”, apuesta, y le atribuye el mérito a su maquillador de efectos especiales, Dave Presto, otro cinéfilo de los 80: “Crecimos con las mismas influencias”.

El resto son guiños. “Hemos creado algo que se mantiene fiel al espíritu de la película original”, promete el showrunner. “Incluso regresamos a las locaciones originales de filmación y reconstruimos los escenarios”. Y una garantía final que apunta directo a los fieles: “Verán un espectáculo creado por fans, personas como yo que vieron estas películas en cines cuando se estrenaron, con multitudes que gritaron con cada muerte”.

PARA AGENDAR Qué: “Crystal Lake”, serie precuela de “Martes 13”

Dónde: Universal+

Cuándo: desde este miércoles : “Crystal Lake”, serie precuela de “Martes 13”Universal+desde este miércoles