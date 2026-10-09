“Cuando la esperanza no alcanza”: una historia de amor, enredos y segundas oportunidades

Esta noche llegará a la Ciudad, “Cuando la esperanza no alcanza”, una comedia que propone atravesar con humor algunos de los conflictos que aparecen en los vínculos, las expectativas amorosas y esas historias del pasado que todavía siguen abiertas.

La pieza, escrita por Gabriela Castelli, quien además forma parte del elenco, tiene un punto de partida tan sencillo como efectivo: un restaurante, una noche de tormenta y un grupo de personajes que llega al lugar con deseos, conflictos y secretos que pronto comenzarán a salir a la luz.

Para Castelli, el origen de la obra estuvo relacionado con una necesidad personal de explorar la comedia desde la dramaturgia. “Nació de mis ganas de escribir una comedia”, explicó la actriz y dramaturga en diálogo con EL DIA. “Me interesaba especialmente explorar las contradicciones humanas. Eso que muchas veces decimos que queremos, pero que no siempre coincide con lo que realmente sentimos o necesitamos”, agregó.

Una comedia de puertas en medio de una tormenta

La estructura elegida para contar esta historia es la llamada comedia de puertas, un género que se caracteriza por los enredos, las entradas y salidas de los personajes, los secretos que accidentalmente quedan al descubierto y las situaciones que se complican a medida que avanza la acción.

Castelli encontró en este formato una herramienta ideal para llevar los conflictos de los protagonistas hacia el terreno del humor. “Tiene algo de mecanismo de relojería. Todo tiene que funcionar con mucha precisión”, sostuvo.

En ese juego teatral, cada personaje intenta controlar lo que sucede, ocultar aquello que no quiere que los demás sepan o resolver problemas que, lejos de solucionarse, se multiplican.

Pero, además, la tormenta que atraviesa la noche tiene un peso particular dentro de la obra. No funciona solamente como parte de la ambientación, sino como un reflejo de aquello que sucede puertas adentro. “De alguna manera, esa tormenta exterior es un reflejo de lo que les está pasando internamente a los personajes”, explicó la dramaturga. Todos llegan al restaurante cargando conflictos, emociones y verdades que prefieren evitar. La lluvia y las condiciones climáticas terminan obligándolos a permanecer ahí y enfrentarse de lo que intentaban escapar.

“No pueden escapar del lugar, pero tampoco pueden seguir escapando de determinadas situaciones”, resumió Castelli, quien aseguró que algunos personajes buscan recuperar algo que perdieron, mientras que en otros necesitan cerrar definitivamente una historia que todavía los condiciona. “A veces creemos que queremos recuperar algo del pasado, cuando en realidad lo que necesitamos es entender qué nos pasó, aceptar lo que fue y poder seguir adelante”, reflexionó.

De esta manera, la mirada de la dramaturga sobre las segundas oportunidades también se vincula con el título de la obra. “Una segunda oportunidad no siempre significa volver a empezar con alguien. A veces significa darse una nueva oportunidad a uno mismo”, afirmó.

Desde esa perspectiva, “Cuando la esperanza no alcanza” no se limita a hablar de las relaciones amorosas. También plantea qué ocurre cuando esperar que algo cambie deja de ser suficiente y aparece la necesidad de tomar decisiones.

Entre la dramaturgia y el escenario

El proyecto tiene además una particularidad: Castelli no solamente escribió la obra, sino que también integra el elenco. Esa doble función implicó un desafío durante el proceso de construcción de los personajes.

“Cuando escribís, de alguna manera, sentís que conocés perfectamente a tus personajes”, contó. Sin embargo, llevar uno de ellos al escenario modificó esa relación inicial y permitió descubrir aspectos que no necesariamente habían aparecido durante la escritura.

Para la actriz, uno de los aprendizajes más importantes fue poder separar el lugar de autora del de intérprete. “Cuando estoy actuando tengo que dejar de ser la autora y confiar en la mirada de Mónica Buscaglia, que es quien dirige la obra”, explicó.

Con funciones los viernes 9, 16, 23 y 30 a las 21 en la sala de 44 Nº 1443, “Cuando la esperanza no alcanza” propone al público platense una experiencia que combina enredos, humor y conflictos reconocibles. La intención de Castelli es que quienes se acerquen a la sala puedan disfrutar: “Que se rían mucho”, cerró.