“Cuando los monos ganaron la guerra”: una historia familiar de secretos, infidelidades y heridas vuelve a La Plata

Una casa, una mujer, un regalo y una historia familiar marcada por secretos e infidelidades. Sobre esos elementos se construye “Cuando los monos ganaron la guerra”, el unipersonal protagonizado por Celeste Álvarez que se estrenará este domingo 27 de septiembre a las 20 en Teatro Dynamo, ubicado en 17 esquina 68 de La Plata.

La obra, escrita y dirigida por Guillermo Ale, se interna en los vínculos familiares para recuperar recuerdos, ausencias y situaciones que quedaron sin resolver. Amor, culpa, abandono y pérdida atraviesan una historia en la que lo cotidiano comienza, poco a poco, a revelar conflictos más profundos.

En escena, Álvarez interpreta a una mujer que se encuentra con los recuerdos de su propia historia familiar. Un mono de peluche, aparentemente un objeto más dentro de la casa, se convierte en testigo de aquello que durante años permaneció en silencio y de las preguntas que nunca tuvieron respuesta.

La propuesta combina momentos de humor, ternura y dolor para abordar las marcas que pueden dejar los conflictos puertas adentro. Discusiones, silencios, duelos, mandatos e infidelidades aparecen como parte de una trama familiar que se extiende más allá de una sola generación.

“Me interesaba hablar de esas guerras que ocurren dentro de los hogares. Esos conflictos que muchas veces parecen pequeños, cotidianos, pero que terminan dejando marcas profundas en las personas y en las generaciones que siguen”, explicó Guillermo Ale, autor y director de la obra.

Para Celeste Álvarez, la puesta también propone transitar entre diferentes emociones: “La risa puede aparecer en medio de una herida y un recuerdo aparentemente pequeño puede abrir una historia que llevaba años esperando ser contada”.

“Cuando los monos ganaron la guerra” tendrá su estreno este domingo 27 de septiembre a las 20 en Teatro Dynamo, en calle 17 esquina 68. La actuación estará a cargo de Celeste Álvarez, mientras que el guion y la dirección corresponden a Guillermo Ale.