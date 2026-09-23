Cuenta regresiva: la Academia anunció cuándo elegirá la película argentina que irá por el Oscar

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que este lunes elegirá la película argentina que competirá para ser nominada a los Premios de la Academia. Las cuatro preseleccionadas son las mismas que compitieron para ir a los Premios Goya: “El Partido”, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco, “La Virgen de la Tosquera”, dirigida por Laura Casabé, “Nuestra Tierra”, dirigida por Lucrecia Martel, y “Parque Lezama”, dirigida por Juan José Campanella.

Para los Goya ya fue preseleccionada “La Virgen de la Tosquera”, aunque Argentina ha enviado diferentes películas a ambas competencias, la máxima cita del cine iberoamericano y la máxima cita del cine mundial, respectivamente, en ocasiones. En la previa, muchos daban por hecha la elección de “El partido”, documental sobre el encuentro entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 1986, más en un año de Mundial, con el retiro de la Selección de Messi y habiéndose jugado un Argentina-Inglaterra hace semanas; sin embargo, algunos consideran a la cinta, que habla del conflicto de Malvinas, como potencialmente conflictiva, y por lo tanto, estratégicamente, la elección podría correr por otro lado. Además, en Estados Unidos no les importa demasiado el fútbol.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que la película de Martel también es de temática local y potencialmente divisiva, vuelve a quedar como favorita en los prodes la película de Laura Casabé, película dramática de terror y suspenso basada en los cuentos “El carrito” y el relato homónimo de la escritora argentina Mariana Enríquez, incluidos en el libro “Los peligros de fumar en la cama”.

La trama de la elegida para los Goya se ubica en el sofocante verano de 2001, en un suburbio o conurbano bonaerense marcado por la crisis socioeconómica, los cortes de luz y un clima social asfixiante. Tres amigas inseparables desde la secundaria —Natalia, Mariela y Josefina— están enamoradas de Diego, un amigo de la infancia. El vínculo se altera cuando Diego conoce a Silvia, una mujer mayor de 26 años, llamativa y mundana, en un cibercafé. Devastada y movilizada por los celos, Natalia le pide ayuda a su abuela Rita para realizar un ritual de magia negra o macumba vernácula con el fin de separar a la pareja. El conjuro no solo fracasa, sino que introduce al grupo en los misterios de la Tosquera —un paraje extraño con una laguna oculta— y despierta en Natalia una oscuridad latente conectada con las tensiones y violencias del entorno real.