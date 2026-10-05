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Cumbre sorpresa: Shakira subió a Dua Lipa al escenario

Por Redacción

Cumbre en el escenario entre dos de las grandes divas pop internacionales: Dua Lipa apareció este sábado en el escenario madrilense donde cantaba Shakira, en el cierre de su gira Las mujeres ya no lloran.

Aunque eran muchos los que especulaban con Maluma como posible acompañante este fin de semana de su paisana colombiana, sobre todo porque recientemente sumaron una nueva colaboración con la canción “Agua”, finalmente la sorpresa ha llegado desde otro punto del planeta. Una reunión inédita e inesperada: Dua Lipa y Shakira han consumado de esta forma un dúo que nunca antes se había producido, ni en un estudio ni en un escenario. Interpretaron juntas “Antología”, de su emblemático disco “Pies descalzos” (1995).

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