Cvitanich, furioso con Chechu: “Nadie me va a hacer dudar de lo que soy como padre”

Fin de semana de fuego cruzado entre Darío Cvitanich y Chechu Bonelli: ella dijo que había poco diálogo y que él a veces las hacía faltar a la escuela, y él publicó en sus historias de Instagram los informes de asistencia de las niñas y agregó una aclaración detallada sobre cada una de las faltas que figuraban registradas.

“Mis hijas a veces faltan al colegio cuando están con el papá y yo no me entero. Y a mí eso claramente no me gusta, pero bueno, lo respeto porque están con el papá”, le dijo Bonelli a “Cachete” Sierra en un stream, algo que al parecer enojó al ex futbolista, que detalló en sus redes uno por uno los motivos de esas cinco faltas: “Tres faltas por viaje, con aviso previo de dos meses, una porque mi hija más grande se sentía mal y ya tiene teléfono para comunicarse. Una porque decidimos irnos un día de paseo. Nadie jamás me va a hacer dudar de lo que soy como padre”, escribió. Y tiró: “¿Será que por cosas como estas no hay diálogo? ¿O es mejor echarle la culpa a otra persona?”