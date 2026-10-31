Daddy Yankee lanzó su nuevo álbum "La Postal", que contará con la participación de Bizarrap

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee presentó oficialmente su nuevo álbum de estudio bajo el título “La Postal”. La flamante producción discográfica reúne un repertorio de quince temas donde el amor figura como eje temático fundamental, enriquecido por potentes alianzas sonoras junto a grandes exponentes de la industria como Cardi B, Bizarrap y Diljit Dosanjh.

Cada una de las canciones explora un amplio abanico de sentimientos, desde los afectos románticos y familiares hasta la autoestima individual, en un recorrido sonoro que fusiona ritmos afrocaribeños con compases tradicionales del Punyab. De esta manera, la propuesta musical ratifica la absoluta vigencia del máximo referente del género urbano en la escena actual.

El intérprete de éxitos mundiales como Gasolina manifestó en un comunicado oficial que buscó retratar el afecto como una fuerza humana desprovista de artificios. Para el autor boricua, el proyecto brota de vivencias auténticas marcadas por contradicciones y procesos de sanación personal que trascienden cualquier frontera geográfica.

"No quería hacer un álbum sobre el amor como una fantasía. Quería mostrar el amor como una fuerza: el amor entre dos personas. Quería contar la historia real del amor: lo que vivimos, lo que sentimos y lo que muchas veces no sabemos cómo expresar", explicó el artista.

En ese marco, el cantante explicó los motivos que lo llevaron a crear el álbum: “Nace de las experiencias reales que vivimos en una relación: el amor verdadero y el verdadero desamor, sin filtros y sin pretender ser algo que no somos. También habla del amor familiar, de la disciplina de amarse a uno mismo y del amor que surge de la fe”.

La placa discográfica contó con la participación ejecutiva de su hijo Jeremy Ayala González, un productor de gran prestigio en la industria que cuenta con créditos junto a referentes internacionales de la talla de Duki y Bad Gyal. En el plano de las colaboraciones vocales, el álbum destaca por alianzas de alto vuelo: Danny Ocean participa en el tema Alfombra Voladora, Myke Towers dice presente en Se Va y De La Rose aporta su voz en el sencillo Enawo.

Por su parte, el corte promocional titulado Pokito se erige como el gran puente rítmico entre la isla caribeña y la región asiática gracias a la colaboración de Diljit Dosanjh. El músico asiático viajó especialmente a los estudios ubicados en Puerto Rico para consolidar una pieza basada en el esfuerzo diario, la constancia laboral y la disciplina como virtudes esenciales.