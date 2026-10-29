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POLÉMICA

Dalma cruzó a Andy por un documental sobre Diego

Archivo

Por Redacción

Recientemente, Andy Kusnetzoff reveló que está trabajando en la producción de un documental sobre Diego Maradona junto a la productora de Hernán Casciari; un dato que Dalma no dejó pasar.

“El proyecto de Orsai sobre mi papá no se puede hacer porque nosotros nunca lo autorizamos y Andy lo sabe”, dijo Dalma, y agregó en relación al escándalo en el que quedó envuelta la producción acusada de estafa: “Me parece grave que hayan pedido plata para un proyecto que saben que no pueden hacer”.

Tras los dichos de la actriz, Andy aseguró: “No voy a confrontar con Dalma ni con ningún heredero. Es un documental que es como una carta de amor a Diego Maradona”. Aunque reveló que “sigue en proceso”.

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