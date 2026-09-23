Dan a conocer la causa oficial de muerte de Hayden Panettiere

Confirmado: la actriz Hayden Panettiere murió por una sobredosis accidental de varias drogas, incluido fentanilo, informó un forense de Carolina del Sur. Panettiere, de 36 años, fue hallada inconsciente en un apartamento en Greenville. Su novio intermitente, Brian Hickerson, y el hermano de este, Zach Hickerson, estaban en la vivienda.

En el organismo de Panettiere se encontró una combinación de fentanilo y su subproducto químico, así como el ansiolítico alprazolam, un fármaco utilizado para tratar la depresión mayor y otros trastornos graves de salud mental.