Dana Cabrera, la cantante que dejó por sorpresa a la banda platense Agapornis, habló por primera vez sobre los motivos de su salida del grupo y explicó que su decisión responde a un cambio de ciclo personal y profesional que incluye recibirse de abogada la próxima semana y regresar a Milán.

Tras un año y medio vinculada al proyecto, la artista confirmó el cierre de esta etapa con la banda y compartió sus sensaciones entre la nostalgia por lo vivido y el entusiasmo por lo que viene.

Al explicar las razones que la llevaron a apartarse del conjunto, Cabrera detalló que su retorno al país había estado motivado por la propuesta musical, pero que ahora busca retomar su vida en Europa: “Para los que me conocen, saben que semana que viene me recibo de abogada y mi idea es volver a vivir a Milán como lo estuve haciendo años atrás. Estuve un tiempo viviendo allá. Tengo a mi pareja viviendo allá también. Tengo mis amistades y un montón de cosas hermosas allá”.

En ese sentido, precisó el tiempo que pasó en el país y remarcó que sintió cumplido el ciclo junto a sus compañeros. “A partir de la propuesta de Agapornis, volví a Buenos Aires. Estuve un año y medio en total acá y siento que ya es momento de que culmine esta etapa. Así que nada, por eso es que cerramos esta etapa con los chicos. Muchas cosas por decir”, señaló.

La cantante reconoció que atraviesa días de sensaciones mezcladas ante la despedida del grupo, aunque destacó el balance positivo de la experiencia compartida: “Estoy como muy nostálgica en este momento porque se termina esta etapa. A la vez estoy muy feliz porque pasó. Me llevo pero un montón de anécdotas, amistades hermosas. Los chicos son lo más.

“Me llevo mucho aprendizaje con respecto al tema musical y con todo, absolutamente. Y nada, estoy muy agradecida con ellos. Estoy muy contenta de que sucedió, pero bueno, también con muchas expectativas de la etapa que se viene”, argumentó.

Por último, volvió a poner el acento en su próximo horizonte en Italia y en sus proyectos individuales. “Estoy contenta de volver a Italia y de seguir con mis proyectos personales y con la siguiente etapa. Así que por eso es que decidimos también poner un punto acá. Y bueno, nada, eso es básicamente el resumen”, sentenció.