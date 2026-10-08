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Daniel Osvaldo sigue en terapia: confesó el llamativo origen de su infección

Por Redacción

El ex futbolista, Daniel Osvaldo,  continúa internado en terapia intermedia mientras se recupera de una infección que afectó su pulmón derecho y que, según contó comenzó de una forma inesperada.

Así, Osvaldo sigue en recuperación después de la grave infección que contrajo en uno de sus pulmones. Luego de varios cultivos, los médicos detectaron cuál era la bacteria que tenía y pudieron atacarla con medicación específica.

Pero, lo que llamó la atención de todos fue la manera en que se generó esta infección. El propio Osvaldo contó que fue por una caries no tratada a tiempo.

Según explicó, hacía varias semanas que tenía malestar pero no le dio importancia y cuando finalmente se decidió a consultar, la infección se había extendido por el resto del cuerpo.

Como parte del tratamiento, le retiraron la pieza dental afectada y comenzaron un esquema de medicación para controlar la infección y actualmente sigue el tratamiento.

Por otra parte, se le están realizando nuevos estudios para determinar su estado de salud general.

Finalmente, mencionó que a raíz de todo lo que le pasó, empezó a reconsiderar algunos de sus hábitos y tomó la decisión de abandonar el cigarrillo.

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