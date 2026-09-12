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Daniela Goggi, sobre “Barreda”: “Lo único que se hizo fue deshumanizar a estas mujeres”

La directora de la película protagonizada por Luis Machín habló con EL DIA sobre el desafío de reconstruir el caso desde una perspectiva diferente, recuperar la humanidad de las cuatro mujeres asesinadas y cuestionar la construcción mediática que convirtió al femicida en una figura de culto
La película reconstruye las vidas de Gladys, Adriana, Cecilia y Elena
“Se consume con ironía y con devoción el personaje de Barreda”, analizó la directora

Por Redacción

A más de tres décadas del cuádruple femicidio que conmocionó a la Ciudad, “Barreda” propone volver sobre uno de los casos policiales más recordados desde un lugar diferente. La película, dirigida por Daniela Goggi y protagonizada por Luis Machín, Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata y Margarita Páez, entre otros, llegó a Prime Video con una decisión narrativa contundente: dejar de mirar la tragedia únicamente desde quien la ejecutó y recuperar la historia de las mujeres que fueron asesinadas.

Para Goggi, ese fue el punto de partida del proyecto. “¿Por qué hacer la película sobre un feminicidio?”, se preguntó cuando surgió la posibilidad de llevar la historia al cine. Pero rápidamente encontró una respuesta: “Yo no quería hacer la película con femicidio, yo quería hablar sobre el cuádruple femicidio”.

La directora explicó que uno de los aspectos que más la interpeló fue la manera en que el caso había quedado instalado en el imaginario colectivo. “Nos sorprendía y un poco nos asqueaba. ¿Cómo podía ser que nosotros conociésemos esta historia solamente por la narrativa del asesino?”, señaló.

Una historia contada desde ellas

La película reconstruye las vidas de Gladys, Adriana, Cecilia y Elena a partir de los datos disponibles en el expediente, las pericias, los testimonios y el trabajo de investigación realizado junto a especialistas que colaboraron con la producción.

“Cada cosa que él dice contradice con lo que era la vida familiar y esos personajes femeninos. Cada vez que él las describe, en realidad no eran ellas”, explicó Goggi.

Para la directora, recuperar esas voces también significó cuestionar una representación que durante años redujo a las víctimas a los adjetivos utilizados por su propio asesino. “A estas mujeres se las planteó como si fueran unas brujas”, sostuvo. Y fue todavía más contundente: “Lo único que se hizo con estas mujeres, que es terrible, que fueron víctimas y lo único que se hizo fue deshumanizarlas”.

Ese desplazamiento atraviesa toda la película. Aunque el público conoce el desenlace, Goggi buscó construir la tensión a partir de lo que ocurre dentro de la casa y de los vínculos que se deterioran progresivamente.

“Lo que conmueve en la película y que ahí funciona el drama es que casi los cuatro personajes están encontrando una forma de librarse de esta dinámica”, explicó.

La violencia que no siempre se ve

Uno de los ejes que la directora considera centrales es la representación de la violencia doméstica antes de llegar al crimen. En ese sentido, “Barreda” intenta mostrar mecanismos de dominación que muchas veces permanecen invisibles.

“La película tiene esa función, empezar a mostrar todos los señuelos y todos los indicios de una convivencia mediada por la violencia doméstica”, afirmó.

Goggi también puso el foco en la falta de autonomía económica y en el aislamiento como herramientas de control. “Lo primero que hace un macho, cuando hay violencia intrafamiliar, es cortar la red de la víctima”, sostuvo.

La película, entonces, no se limita a reconstruir un caso ocurrido en 1992. También busca abrir preguntas sobre situaciones que continúan presentes en la actualidad. “Me parece que esto que pensamos que es menos común sigue vigente”, reflexionó.

El desafío de desarmar el mito de Barreda

Durante años, el caso generó una particular fascinación mediática alrededor del asesino. Goggi considera que esa construcción todavía merece ser revisada. “Hay algo de consumo irónico, digo, tiene una mezcla de devoción, se consume con ironía y con devoción el personaje de Barreda”, analizó.

Para la directora, 34 años después debería existir otra manera de narrar este tipo de hechos. “Me gusta pensar que pasaron 34 años y hoy la noticia no podría ser tratada como fue tratada en ese momento”, señaló.

Sin embargo, advirtió que el problema de colocar al femicida en el centro todavía persiste: “Cuando ocurre un femicidio, quien toma protagonismo inmediato es el femicida y no la víctima”.

Una historia local con alcance universal

Uno de los desafíos de la producción fue reconstruir una ciudad de La Plata de comienzos de los años 90. “34 años cambian la geografía de una ciudad”, explicó Goggi, por lo que debieron encontrar otros espacios para recrear aquella época.

La directora eligió, además, pensar la película como un suspenso familiar, más allá de la especificidad del caso. “Nos parecía que eso es entendible para cualquiera, cómo los vínculos de una familia se van resquebrajando y todos los personajes van buscando una salida e implosiona”, explicó.

Por eso considera que, aunque la historia haya ocurrido en La Plata, puede generar identificación en cualquier parte del mundo: “Es un relato universal”.

Finalmente, Goggi defendió el poder de la ficción para generar nuevas perspectivas sobre hechos dolorosos. “Yo creo que la ficción lo que abre es la idea de mundos posibles y una salida”, afirmó.

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