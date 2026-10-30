Lo que empezó como un chiste sin sentido entre amigos y en medio streaming, ahora busca convertirse en uno de los temas del verano. “Noche de fama”, la canción que interpretan el streamer platense Valentino Melian junto a Asan y Facturita, comenzó a circular fuerte en las redes sociales y sus protagonistas ya impulsan la propuesta para que se transforme en un hit de 2027.

Chistes, rimas sin sentido, referencias a personajes conocidos, nombres de la farándula, el streaming y el deporte, y situaciones disparatadas que se suceden a lo largo de sus estrofas. Entre las menciones que llamaron la atención aparecen Grego Rossello, Sofía Gonet, Martita Fort, Marcelo Tinelli y José María Listorti. También hay referencias futboleras y políticas, como la frase “Entra Di Lollo con Kicillof”, que mezcla al defensor de Boca con el gobernador bonaerense.

El estribillo gira alrededor de la imagen de salir de fiesta con una “joggineta” a un boliche donde no permiten dicha indumentaria para ingresar. Desde ya, todo sin sentido pero "pegó" en los fans del streaming de Olga como también en Kick con su canal o You Tube.

Detrás de uno de los protagonistas está Valentino Melian, conocido en las redes como Melian, un joven nacido en La Plata, hincha de Gimnasia, que encontró en el streaming una forma de reinventarse. Había comenzado a construir una comunidad a través de TikTok, a sus 21, y luego trasladó ese crecimiento a las transmisiones en vivo y a la creación de contenidos.

Con el tiempo, Melian fue ampliando su presencia en las plataformas digitales y sumó colaboraciones con otros creadores. Actualmente participa también en contenidos junto a Asan y Facturita, con quienes convirtió las ocurrencias de sus transmisiones en producciones musicales. En su perfil público se presenta como platense y streamer desde 2020.

El fenómeno también tuvo una vidriera en OLGA, donde los tres creadores -él ahí es parte de un programa- participaron de un segmento dedicado a presentar a los “artistas del momento” y llevaron “Noche de fama” al estudio.