Máxima Zorreguieta, reina de los Países Bajos, despertó la atención este sábado luego de que trascendiera su visita privada a la Argentina. En esta oportunidad, la monarca fue vista en el Centro Cultural Recoleta, donde recorrió Mafalda Inmersiva, la muestra dedicada al célebre universo creado por Quino.

La soberana llegó de incógnito para pasar inadvertida ante el público, compró su entrada en boletería como cualquier visitante y realizó el paseo junto a su madre, María del Carmen Cerruti.

Durante la recorrida, ambas disfrutaron de las distintas instalaciones y se mostraron muy interesadas en cada tramo del recorrido. Según comentaron testigos del lugar, Máxima aseguró que la exhibición le encantó, destacó su nivel internacional y valoró especialmente que una empresa argentina hubiera desarrollado una puesta en escena de esa calidad.

La salida también dejó ver un costado distendido y cotidiano. Tanto la reina como su madre son fanáticas de la historieta de Quino y aprovecharon la tarde para sumergirse en la experiencia interactiva. Antes de retirarse, incluso pasó por la tienda de merchandising y compró varios productos de recuerdo.

Pese a su intensa agenda oficial en Europa, Máxima suele regresar con frecuencia al país para compartir tiempo en familia o celebrar fechas especiales. De hecho, en los últimos años adquirió la Estancia Pilpilcurá, ubicada a unos 75 kilómetros de Bariloche, una propiedad en la Patagonia que funciona como su refugio privado para descansar y pasar las fiestas de fin de año.