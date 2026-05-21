De La Plata al mundo: quién es María Irigaray, la joven que representará a la Ciudad en Miss Universo Argentina

La región tiene motivos para encender la ilusión. El próximo lunes 25 de mayo, la Ciudad de Buenos Aires será la sede de la gran final de Miss Universo Argentina 2026, un certamen que no solo definirá quién llevará la corona nacional rumbo a la 75° edición internacional en Puerto Rico, sino que también contará con una fuerte impronta local. Representando las diagonales, María Irigaray surge como una de las máximas favoritas a quedarse con el título gracias a una llamativa combinación de trayectoria en las pasarelas, formación académica multidisciplinaria y una creciente exposición mediática.

Con 31 años, la modelo conquistó en marzo el título de Miss Universo La Plata, asegurando su lugar en la etapa definitiva de la competencia que comenzó formalmente este 20 de mayo. Su nombre resuena con fuerza en el ambiente, apoyado en un extenso recorrido que excede los límites del modelaje tradicional.

Música, arte y el periodismo deportivo: su diverso perfil

Lejos de encasillarse únicamente en el circuito de la moda, el camino de la representante platense estuvo signado por el estudio y las expresiones artísticas. Es Técnica Universitaria Instrumentista Musical con especialización en piano y ostenta una licenciatura en Artes y Tecnología obtenida en la Universidad Nacional de Quilmes.

A su vez, transita el tramo final de la carrera de periodismo deportivo, un campo de la comunicación en el que viene ganando terreno a paso firme. Esta versatilidad le permite desempeñarse tanto en la interpretación musical como en la conducción y la participación en medios audiovisuales, rompiendo con los estereotipos habituales de este tipo de eventos de belleza.

Una trayectoria con más de una década en las pasarelas

El vínculo de la joven con las competencias comenzó a los 18 años y sumó experiencia a nivel regional, nacional e internacional. A lo largo de su carrera, cosechó títulos en diversas celebraciones populares: como Reina de los Carpinteros en sus inicios, Reina Provincial del Taipero, Reina del Turf Entre Ríos y Reina Nacional del Zapallo. Su hito ocurrió en 2016, cuando se consagró como Miss Mundo Entre Ríos, una competencia donde compartió pasarela con Aldana Masset, la actual Miss Universo Argentina.

A este recorrido en el suelo nacional se le suman valiosos pasos por pasarelas del exterior, habiendo participado en certámenes de la talla de Miss Argentina Mercosur, Miss Model Intercontinental y Reina Hispanoamericana Argentina. "Hoy soy Miss Universo La Plata, pero este camino empezó hace muchos años", reflexionó la modelo en sus plataformas digitales al repasar su trayectoria.

En el año 2017, la modelo plasmó sus vivencias y pensamientos en el libro Belleza sin medida, una obra literaria orientada a desmitificar los prejuicios que giran en torno a los concursos de misses. En sus páginas, abordó los pormenores que acontecen debajo de los escenarios y fuera del alcance de las cámaras.

Para la periodista y comunicadora, las participantes operan como verdaderas "embajadoras culturales". En sus redes sociales, reforzó este concepto con una definición contundente respecto de la estética actual: "Lo bello no necesita ser medido por un centímetro. Adquiere innumerables formas y todas ellas merecen ser admiradas".

Su historia de amor con Darío Lopilato

La exposición pública de la modelo experimentó un notable crecimiento a partir de su relación afectiva con el reconocido actor de "Casados con hijos" y "Atracción x4". El vínculo amoroso se inició hace cuatro años, aunque la confirmación oficial en las redes sociales llegó en enero de 2023, en el marco de los festejos por el cumpleaños del intérprete y las celebraciones por el campeonato mundial de la Selección en Qatar. "Sí, con vos me fui mundial", había expresado ella en aquella oportunidad.

La pareja consolidó su presente sentimental en 2025 al mudarse al mismo hogar. Recientemente, se los pudo ver juntos y muy compinches en la alfombra roja de la última entrega de los premios Martín Fierro de Televisión en el Hotel Hilton, donde Lopilato estuvo nominado en el rubro de "Labor Humorística" por su participación en el ciclo Viralizados.

En dicha gala, la candidata platense acaparó las miradas de la prensa especializada al lucir un sofisticado vestido en tono nude con corte sirena y apliques plateados, sumando una fuerte vidriera a escasos días de la gran definición del certamen de belleza nacional.