De lujo: Florencia Raggi llamó a Nicolás Repetto en vivo y desmintió los rumores de separación

Diferente a todos. Nicolás Repetto protagonizó un divertido momento al aire de Otro día perdido cuando recibió un llamado de Florencia Raggi en plena entrevista con Mario Pergolini.

La actriz intervino en la conversación para desmentir los rumores de separación y dejó en claro que atraviesan un gran momento.

En medio de la charla en la que el histórico conductor adelantó que volverá a la televisión en verano, Pergolini aprovechó para preguntarle por las versiones que indicaban que estaba distanciado de la actriz, con quien está en pareja desde hace más de 30 años.

En ese momento, Nico recibió una llamada de su mujer. “Hola, amore, ¿cómo va?”, saludó ella. “Amore, ¿cómo estás? Estamos en vivo en televisión”, le explicó él, sorprendido por la comunicación.

Con humor, Mario irrumpió rápidamente y fue al grano: “Te agradecemos que hayas llamado y te pido mil disculpas por hacer esto. Pero le dije que había rumores de que ustedes no estaban bien...”.

La respuesta de Raggi fue contundente: “Estamos mejor que nunca. Te extraño”, aseguró.

Así, ante esa declaración, Repetto quiso confirmar la noticia frente a las cámaras: “¿Entonces no nos estamos separando, confirmado?”.“Sí. Yo creo que no, que no nos estamos separando, que estamos muy bien”, respondió ella.

La frase dio pie a una nueva broma de Pergolini, que puso en duda la seguridad con la que ella hablaba: “No estás hablando con mucha seguridad. Flor, si estás amenazada, golpeá dos veces el teléfono”.

“Es que quedó medio así, medio flojo”, acotó Repetto, siguiendo el juego. Sin embargo, el diálogo terminó con una muestra de cariño entre ambos. “Volvé rápido. Comprate un helado ahora cuando vuelvas a casa”, le pidió Raggi. “Ahí está. Compro el heladito. Gracias, mi amor. Te quiero, mi amor”, respondió él. “Yo también. Besos. Chau, besos”, se despidió ella.

Después del llamado, el ex CQC bromeó con quienes esperaban que la pareja estuviera separada: “Para todos los que se habían ilusionado, tanto hombres como mujeres, de que entraban a la pista, entraban dos nuevos, no entran”.

Para el final, Repetto destacó la espontaneidad de la comunicación y cerró con una frase que resumió el momento: “Hay que reconocer, he visto desmentidas, pero como esta... Esta es buenísima”.