Federico “Fede” Brisko lleva unos 25 años vinculado al mundo de la magia, pero antes de dedicarse por completo al ilusionismo tuvo numerosos trabajos en La Plata. Desde el negocio familiar de caños de escape hasta inmobiliarias y el Colegio del Centenario, el artista recorrió distintos rubros mientras desarrollaba su verdadera pasión.

En diálogo con EL DIA, el artista recordó los variados empleos que tuvo en La Plata antes de dedicarse por completo al ilusionismo. Comenzó en Escapes El Gringo, la firma de su padre ubicada en 7 entre 528 y 529. A esa experiencia le sumaron la venta de celulares en calle 6 casi diagonal 80, el corretaje inmobiliario, su paso por un registro de motos y su labor docente como preceptor enun colegio del centro platense.

Este último empleo fue el último que tuvo antes de vivir exclusivamente de la magia. “Mi laburo de preceptor, espectacular. El mejor de los que tuve, creo”, aseguró.

Sin embargo, reconoció que nunca terminó de acostumbrarse a los empleos tradicionales. “Me aburro de ir siempre a un lugar y hacer siempre lo mismo. Si bien la magia es un laburo de repetición, es lo único que no me cansó”, explicó.

Un aviso de EL DIA que le cambió la vida

Su acercamiento a la magia ocurrió mientras estudiaba periodismo deportivo. Un compañero le mostró un truco con una pelota que desaparecía y quedó fascinado. “Me voló la cabeza”, recordó.

Decidió buscar clases y encontró un aviso publicado en EL DIA. Así llegó a Charly, un mago platense que enseñaba en los monoblocks de 19 y 526. Más adelante continuó su formación con Oscar Keller y otros referentes del ilusionismo. “Fui, tomé la primera clase, la segunda, me reenganché”, contó sobre aquellos comienzos que terminaron convirtiéndose en su profesión.

De una tortilla de papas al éxito en las redes

Aunque la magia fue siempre su principal actividad, Brisko también consiguió una importante repercusión en Instagram gracias a sus recetas de cocina. Todo comenzó entre 2016 y 2017, cuando se quedó sin contenido para publicar y decidió grabar una tortilla de papas.

“Funcionó diez veces mejor que cualquier cosa que venía haciendo”, reveló.

El resultado lo sorprendió tanto que decidió consultar a su amigo Agustín “Rada” Aristarán, quien lo alentó a continuar por ese camino. El problema era que prácticamente no sabía cocinar.

“Lo único que sabía hacer era esa receta”, confesó entre risas. A partir de entonces comenzó a aprender con videos de YouTube y desarrolló un estilo propio, con explicaciones sencillas, humor y preparaciones para hacer en casa.

Su paso por el programa de Pergolini

Uno de los momentos de mayor exposición de su carrera llegó con su participación en “Otro día perdido”, el programa de Mario Pergolini, donde compartió una rutina de mentalismo con Rada que sorprendió a los presentes. “Movió mucho. He ido a varios programas de tele, pero la repercusión de este es más allá de que después se apoya también en redes”, destacó. Y contó cómo vivió la respuesta del público: “Gente que conozco desde que nací, me escribió todo el mundo: ‘Che, te vi, te vi, te vi’”.

Para Brisko, la magia no depende únicamente de los trucos. “El secreto es lo lindo de la magia, pero yo creo que eso es un 20%. El otro 80% es la presentación y lo que vos hagas para eso. A mí me gusta ser un entretenedor, más allá de mago”, afirmó.

Los nuevos proyectos del mago platense

Actualmente trabaja junto a Martín Di Paola en “Algo que Nunca Viste”, una propuesta de espectáculos de magia en espacios poco convencionales, con grupos reducidos y una particularidad: el público no conoce la identidad del artista hasta que comienza la función.

El ciclo nació como un podcast y luego se transformó en una experiencia presencial. En La Plata realizaron presentaciones en una carpintería y en otros espacios. También comenzaron a llevar el formato a Capital Federal y distintas localidades. “La gente va y se encuentra con el artista ahí. Todo misterio, puro misterio”, explicó.

Además, adelantó que tiene previsto retomar su espectáculo unipersonal “Universo Brisko” durante el próximo año. Antes de despedirse del estudio de EL DIA, dejó un consejo para quienes buscan dedicarse a lo que les apasiona: “Paciencia, perseverancia y pasión por lo que hacés. Esas tres no fallan. Y tiempo, tiempo, fundamental”.

Entrevista: Mauro Milani

Fede Brisko en Otro día, el programa de Mario Pergolini Fede Brisko sorprendió a Rada en Otro día perdido con un truco de magia que dejó a Mario Pergolini sin palabras Fede Brisko: de trabajar como preceptor en La Plata a vivir de la magia