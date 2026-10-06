De qué operaron a Nora Cárpena: a los 81 años la reconocida actriz no soportó más el dolor

o soportaba más el dolor y entró a quirófano: de qué operaron a Nora Cárpena

A los 81 años, la reconocida actriz decidió no aguantar más el dolor que acarreaba hacía un tiempo y decidió hacerse una intervención quirúrgica.

Nora Cárpena estaba de gira por el país con la obra Viuda e hijas, pieza que protagoniza y en donde la acompañan Iliana Calabró, Paula Morales, Gonzalo Urtizberea y María Valenzuela.

Como si esto fuera poco, acaba de estrenar Sombras por Net TV, lo que marca el regreso de la ficción nacional a la televisión abierta.

Pero, en medio de su ajetreada agenda laboral, Cárpena tuvo que entrar a quirófano debido al insoportable dolor de cadera.

Se supo que, tenía un dolor insoportable y no le quedó otra más que tomar la decisión de someterse a las manos de los médicos para paliar la dolencia.

Así, Cárpena contó los detalles de la intervención quirúrgica a la que tuvo que someterse. "Me siento bien y es que estoy recién operada de la cadera. Me operé de la cadera hace dos meses, así que estoy todavía con alguna dificultad al caminar. Estoy haciendo la obra con bastón porque me siento más segura. Casi que no frené de trabajar: paré un mes nada más", reveló.

Asimismo, agregó: "Sí, es poco tiempo. El médico se enojó un poquito conmigo, pero él quería que parara más tiempo. Pero me cuido, me cuido mucho".

En este sentido la reconocida actriz de 81 años señaló: "Además, todos mis compañeros me cuidan muchísimo. Me siento muy protegida, muy cuidada, evito las escaleras y siempre me buscan camarines cómodos. Y cuando hay escaleras me ayudan a subir o a bajar".

Aunque no se detuvo, reconoció con trabaja con asistencia de un bastón. "A la obra la hago con bastón y me operé porque tenía artrosis, nada más. No es que me caí, simplemente tenía artrosis, me dolía y dije: ´No tengo ganas de aguantar dolor´. ¿Para qué aguantar el dolor si me podía operar?", cerró Nora.